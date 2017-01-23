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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشجوی دکتری طب سنتی می پذیرد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشجوی دکتری طب سنتی می پذیرد

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، برای نخستین بار تعداد محدودی از دانشجویان رشته پزشکی را برای دوره دکتری تخصصی طب سنتی پذیرش می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پذیرش مستقیم دانشجوی پزشکی در مقطع دکتری تخصصی طب سنتی در دوره MD-Ph.D صورت می گیرد.

دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در اطلاعیه پذیرش اعلام کرده است که دانشجویان شرکت کننده در این دوره در انترنی سطح ماژور را سپری می کنند و مستقیم وارد دوره تخصصی می شوند.

همچنین از جمله دیگر مزایای این دوره، ارائه تنها یک پایان نامه است و نیازی به ارائه پایان نامه دوره پزشکی عمومی نیست. به دانش آموختگان این دوره، دانشنامه MD Ph.D اعطا می شود و می توانند از مزایای هر دو سطح استفاده کنند.

علاقمندان می توانند برای ثبت نام و اطلاع از شرایط پذیرش به وب سایت دانشکده طب سنتی شهید بهشتی مراجعه کنند.

دوره MD-Ph.D به دوره ای اطلاق می شود که دانشجویان پزشکی دارای معدل بالا می توانند در رشته های دکتری تخصصی علوم پایه نیز شرکت کنند و همزمان دو مدرک دریافت کنند.

کسب معدل بالاتر از ۱۶ در مقطع علوم پایه، با کسب حداقل ۸۰ درصد از نمره میانگین نمرات ۵ درصد اول دانشگاه در آزمون جامع علوم پایه، کسب معدل بالاتر از ۱۶ در مقاطع پاتوفیزیولوژی و کاراموزی با کسب حداقل ۸۰ درصد از نمره میانگین نمرات ۵ درصد اول دانشگاه در آزمون جامع پیش کارورزی و کسب معدل کل بالاتر از ۱۵ در مقاطع علوم پایه، پاتوفیزیولوژی و کارآموزی از جمله شرایط پذیرش است.

کد مطلب 3885330

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