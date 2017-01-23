۱۰۱خانه قرآنی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

محسن تقی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۰۱خانه قرآن در استان چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، اظهار کرد: از این تعداد ۵۲ خانه قرآن شهری و ۴۹ خانه قرآن روستایی هستند.

این کارشناس قرآنی با تأکید بر افزایش و بهبود فعالیت های قرآنی، گفت: ترویج و تبیین صحیح آموزه های قرآنی در جامعه بدون شک بخش اعظمی از مشکلات جامعه را رفع خواهد کرد.

تقی پور افزود: از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا کنون ۴۷ خانه قرآن شهری و ۲۹ خانه قرآن روستایی در استان به ثبت رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به این که در استان علاوه بر ۱۰۱خانه قرآن ۳۹ مؤسسه قرآنی نیز زیز نظر اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت های قرآنی انجام می دهند، بیان کرد: بسیاری از خانه های قرآن از قابلیت و ظرفیت های ویژه ای در بخش فعالیت های قرآنی و فرهنگی دارا هستند که می توانند در سطح مؤسسات ارتقا پیدا کنند.