ارتقای بسترهای مخابراتی ایستگاه­ های آتش نشانی از اولویت ها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کردستان، مدیر مخابرات منطقه به همراه مشاورین، معاونین و مدیران ستادی مخابرات منطقه کردستان با در ساختمان مرکزی آتش نشانی سنندج حضور پیدا کردند و درجمع پرسنل این سازمان ضمن تسلیت شهادت جمعی از آتش نشانان در حادثه تخریب مجتمع پلاسکوگفت: کار آتش نشانان مملو از ریسک و خطر است و واقعا جرات و شهامت می خواهد که خوشبختانه این اراده و همت بلند، بر روح و روان شما سایه افکنده است.

حکمت با اشاره به اینکه آتش نشانان همواره در وادی خطر گام بر می دارند و جانشان را برای حفظ سلامتی دیگران به خطر می اندازند، اظهار داشت: این حادثه موجب شد حساسیت و دشورای های شغل این شر از جامعه، بیش از پیش برای همه روشن شود.

وی با بیان اینکه شهادت این بزرگ مردانِ آتش، تلخ و جانگداز بود، افزود: این آتش نشانان به شهدای تاریخ پرافتخار ما پیوستند و اجر و پاداش از خودگذشتگی شان، نزد خدا در بالاترین درجات رقم خورده است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت حفظ و ارتقای بسترهای مخابراتی و ارائه خدمات با کیفیت به نهادهای خدماتی از جمله ایستگاه­ های آتش نشانی یادآور شد: مخابرات منطقه کردستان نیز بیش از پیش در راستای تقویت و توسعه زیر ساخت های مناسب مخابراتی در راستای برقراری ارتباط آسان و سریع مشترکین با مراکز آتش نشانی گام بر می دارد.

مدیر مخابرات منطقه کردستان بیان کرد: در حال حاضر در تمام نقاط سطح شهر که ایستگاه های آتش نشانی مستقر هستند، دکل های مخابراتی با پوشش مطلوب و آنتن دهی مناسب نصب شده اند که ارتباط بدون مشکل مشترکین را با ایستگاه های آتش نشانی فراهم کرده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج هم از ابراز همدردی ودلجویی مسولین و مجموعه مخابرات منطقه کردستان تقدیر و تشکر کرد.

در پایان، مسولین مخابراتی با اهدای تاج گل به آتش نشانان شهرداری سنندج، با قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای حادثه پلاسکو را گرامی داشتند.