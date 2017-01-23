به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر دوشنبه در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت دهه فجر استان بوشهر اظهار داشت: شوروی و آمریکا در گذشته تمام کشورهای جهان را مدیریت میکردند ولی با ظهور انقلاب اسلامی ایران این ساختار شکسته شد.
وی با اشاره به اینکه انقلاب ما ساختار مدیریت جهان در عرصه فکری و فرهنگی و رفتاری را دگرگون کرده است، اضافه کرد: تابش نور انقلاب اسلامی ایران تمام جهان را فرا گرفته است و این انقلاب روز به روز درخشانتر میشود.
امام جمعه بوشهر با اشاره به اهمیت بالای بزرگداشت یاد و خاطره امام راحل عظیم الشأن و شهدای انقلاب و دفاع مقدس خاطرنشان کرد: برگزاری برنامههای گرامیداشت دهه مبارک فجر یک تجدید پیمان و بیعت مجدد با آرمانها و ارزشهای انقلاب است.
وی با بیان اینکه دهه فجر بازخوانی و بازآموزی اهداف انقلاب و یک مدرسه ۱۰ روزه آموزش آموزههای انقلاب به نسل جدید است، ادامه داد: این دهه یک فرصت مناسب برای آموزش نسل جدید و همچنین تذکری به نسل قدیم است.
صفایی بوشهری خواستار فعالیت در زمینههای تجلیل و تکریم انقلاب، تعلیم آموزههای انقلاب و ایجاد روح بیعت مجدد به انقلاب و آرمانها و ارزشها در جامعه شد و افزود: جهان استکبار پروژه تخریب انقلاب را از تخریب اندیشهها شروع کرده است.
وی با اشاره به اینکه دشمنان از همه ابزار برای تهاجم نرم خود استفاده میکنند، بیان کرد: دشمن در تلاش است تا مردم از انقلاب ناراحت شوند و از مسئولین فاصله بگیرند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به بزرگنمایی مشکلات از سوی دشمن، تصریح کرد: دشمن میخواهد فکر فرهنگی، انقلابی و اسلامی مردم را دچار بحران کرده و وحدت جامعه را به هم بزنند.
وی به اهمیت بسیار بالای حضور و مشارکت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمنماه اشاره کرد و ادامه داد: همه مردم ایران در روز ۲۲ بهمن وارد صحنه دفاع از آرمانها و ارزشها میشوند و هر ۲۲ بهمن یک «نه» بزرگ به جهان استکبار و یک «بله» تاریخی به انقلاب است.
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