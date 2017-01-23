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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۹

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

نمایشگاه کتاب فرصتی مناسب برای ارتقای برنامه‌های اجتماعی است

نمایشگاه کتاب فرصتی مناسب برای ارتقای برنامه‌های اجتماعی است

یاسوج- معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب استان فرصتی مناسب برای ارتقای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی شانزدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان افزود: نقش کتاب در پرورش فرهنگ ملی و دینی بی‌بدیل است.

وی بیان داشت: برگزاری نمایشگاه کتاب علاوه بر ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی تاثیرات و پیامدهای فرهنگی دیگری نیز به دنبال دارد.

محمدی توسعه فرهنگی و اجتماعی در جامعه را از اهداف برگزاری نمایشگاه کتاب در استان عنوان کرد و گفت: نمایشگاههای کتاب استان همواره مورد استقبال مردم قرار می گیرند.

وی افزود: نمایشگاه کتاب استان بهمن ماه در یاسوج برگزار می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اظهار داشت: در این نمایشگاه غرفه‌ای در خصوص چگونگی ایجاد انقلاب اسلامی نیز باید برگزار شود.

کد مطلب 3885340

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