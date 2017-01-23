ظرفیت های شهرستان کرمان برای تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری بخش ماهان اظهار کرد: برای دستیابی به موفقیت در تمام زمینه ها باید گفتمان اقتصاد مقاومتی در جامعه و برای همه اقشار فرهنگ سازی شود.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، گفت: لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی قطعاً یکی از نیازها و ضروریات امروز نظام و کشور بوده وظیفه تمام اقشار است به هر نحو ممکن به پیشبرد و توسعه کشور در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کنند.

توحیدی ادامه داد: مشکل اصلی کشور اقتصاد است لذا به فرموده مقام معظم رهبری تنها راه حل از برون رفت این مشکل اقتصاد مقاومتی است که باید با همکاری و همدلی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی در حل آنها تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه کشور دارای ظرفیت های زیادی برای انجام کار اقتصادی است، افزود: با این همه امکانات نباید اقتصاد ضعیف داشته باشیم خداوند راهی را برای ما باز کرده و ما باید نهایت استفاده را از آن ببریم.

فرماندار کرمان عنوان کرد: بخش ماهان دارای ظرفیت های زیادی در حوزه هایی از جمله گردشگری، کشاورزی، دام، طیور و آبزیان، صنعت و ... است که دستگاه های دولتی وظیفه دارند اقدامات لازم در خصوص استفاده از این ظرفیت ها انجام دهند اما وظیفه مردم مطالبه از آنهاست.

وی با تاکید بر اینکه علم و دانش حرف اول کار اقتصادی مقاومتی را می زند، گفت: با محاسبه و شناخت ظرفیت ها و تجزیه و تحلیل کار در طول مسیر می توانیم نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنیم تا از داشته ها و دارایی هایمان به نحو مطلوب استفاده کنیم.

توحیدی افزود: با توجه به اینکه استفاده از تفکر تک محصولی زیان آور و آسیب رسان است لذا باید کارهای دیگر هم چاشنی تولید محصول خاص باشد که اگر مشکلی در تولید محصول به وجود آید بتوانند رفع کند.