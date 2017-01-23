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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

فرماندار کرمان:

ظرفیت های شهرستان کرمان برای تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی شود

ظرفیت های شهرستان کرمان برای تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی شود

کرمان - فرماندار کرمان خواستار شناسایی و بکارگیری ظرفیت های مناطق مختلف شهرستان کرمان به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری بخش ماهان اظهار کرد: برای دستیابی به موفقیت در تمام زمینه ها باید گفتمان اقتصاد مقاومتی در جامعه و برای همه اقشار فرهنگ سازی شود.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، گفت: لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی قطعاً یکی از نیازها و ضروریات امروز نظام و کشور بوده وظیفه تمام اقشار است به هر نحو ممکن به پیشبرد و توسعه کشور در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کنند.

توحیدی ادامه داد: مشکل اصلی کشور اقتصاد است لذا  به فرموده مقام معظم رهبری تنها راه حل از برون رفت این مشکل اقتصاد مقاومتی است که باید با همکاری و همدلی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی در حل آنها تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه کشور دارای ظرفیت های زیادی برای انجام کار اقتصادی است، افزود: با این همه امکانات نباید اقتصاد ضعیف داشته باشیم خداوند راهی را برای ما باز کرده و ما باید نهایت استفاده را از آن ببریم.

فرماندار کرمان عنوان کرد: بخش ماهان دارای ظرفیت های زیادی در حوزه هایی از جمله گردشگری، کشاورزی، دام، طیور و آبزیان، صنعت و ... است که دستگاه های دولتی وظیفه دارند اقدامات لازم در خصوص  استفاده از این ظرفیت ها انجام دهند اما وظیفه مردم مطالبه از آنهاست.

وی با تاکید بر اینکه علم و دانش حرف اول کار اقتصادی مقاومتی را می زند، گفت: با محاسبه  و شناخت ظرفیت ها و تجزیه و تحلیل کار در طول مسیر می توانیم نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنیم تا از داشته ها و دارایی هایمان به نحو مطلوب استفاده کنیم.

توحیدی افزود: با توجه به اینکه استفاده از تفکر تک محصولی زیان آور و آسیب رسان است لذا باید کارهای دیگر هم چاشنی تولید محصول خاص باشد که اگر مشکلی در تولید محصول به وجود آید بتوانند رفع کند.

کد مطلب 3885342

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