مردم باید نتایج کارهای فرهنگی اجراشده در جامعه را مشاهده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مختار کرمی در نود و پنجمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای دینی و مذهبی استان کردستان که ظهر امروز در سالن کوثر تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، خدمت به مردم را امری ضروری خواند وگفت: در فرهنگ بشری همیشه انسانهای عالم و دلسوز مردم را به ارزشهای الهی و فطری دعوت میکردند.
وی با اشاره به اینکه پیامبر اکرم(ص) و بزرگان و ائمه اطهار در مسیر ارزشهای الهی حرکت میکردند، عنوان کرد: باید ما هم مسیر این بزرگواران را در پیش بگیریم و زمینه خیر رساندن و خدمت کردن به مردم را فراهم نماییم.
وی بیان کرد: باید تلاش کنیم ما هم به عنوان مسوولان فرهنگی خیرخواه مردم باشیم و از سیره و روش بزرگان و پیامبر درس بگیریم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اینکه پیامبراکرم(ص) برای رساندن مردم به سمت سعادت و کمال حریص بودند، افزود: همه ما هم باید برای رسیدن به سعادت و کمال تلاش کنیم و دلسوزانه خدمتگذار مردم باشیم چراکه خدمت به مردم و مستضعفین از بالاترین پاداشها نزد خداوند متعال برخوردار است.
حجتالاسلام کرمی با تاکید بر اینکه مردم باید آثار کارهای فرهنگی اجرا شده در جامعه را ببینند، یادآور شد: پیامبر اکرم(ص) فرمودهاند پس از ایمان به خداوند متعال سرآمد تمام اعمال عاقلانه و بشر دوستانه نیکی به مردم است.
وی با اشاره به اینکه باید به همه افراد حتی گناهکاران نیز خدمت کرد، افزود: دعوت افراد گناهکار و خاطی به سمت ارزشها و هدایت به سمت راه راست خدمت ارزندهای به افراد گناهکار تلقی میشود.
وی وظیفه مسوولان را گرهگشایی کار مردم ذکر کرد و گفت: خدمات همه ما باید بیمنت باشد و به فرموده امام علی(ع) خدمت خود به مردم را نباید به منت نهادن آلوده کنیم و از اعمال برخواسته از شهرتطلبی و ریا کردن باید پرهیز شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در ادامه به برنامههای ایام فاطمیه، ولادت حضرت زینب(س) و دهه مبارک فجر در استان پرداخت و گفت: ایام فاطمیه باید محور وحدت و انسجام بین مردم باشد و از تفرقه و دشمنی جلوگیری شود.
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