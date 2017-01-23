۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۱

کلاهبرداری ۴ میلیاردی به بهانه واردات خودرو

با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان ، دو تبعه بیگانه که به بهانه واردات خودرو های خارجی، ۴ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود در زاهدان دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم ملاشاهی گفت: در پی دریافت شکایتی مبنی بر اینکه دو تبعه بیگانه و سودجو با تاسیس یک شرکت تجاری در زاهدان و به بهانه ورود خودرو های لوکس خارجی به داخل کشور، طی چند مرحله اقدام به کلاهبرداری ۴ میلیارد تومانی از یکی از شهروندان کرده اند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه با پایش های تخصصی، ماموران پلیس دریافتند، این دو نفر پس از دریافت وجه نقد از شاکی، متواری شده اند، افزود: تلاش های یگان های اطلاعاتی برای شناسایی محل اختفای آنها آغاز شد.

سرهنگ ملاشاهی تصریح کرد: پس از هفته ها اقدامات اطلاعاتی، شب گذشته ماموران پلیس، یکی از متهمان را در مخفیگاهش در زاهدان شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: فرد دستگیر شده در تحقیقات کاراگاهان پلیس به انجام کلاهبرداری با همکاری همدستش اعتراف کرد و تلاش های گسترده پلیس برای دستگیری متهم دیگر همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 3885346

