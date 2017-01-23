قوانین حوزه محیط زیست نیازمند شفاف سازی و بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار روز دوشنبه در جلسه حمایت قضایی از برنامه عمل حفاظت محیط زیست استان ایلام اظهار داشت: بسیاری از قوانین موجود از اثربخشی لازم به منظور برخورد با خسات وارد کنندگان به محیط زیست برخوردار نیست که همین عامل باعث می شود خاطیان بتوانند با پرداخت مجازات های ناچیز نقدی از عمل خلاف قانون ارتکابی خود رهایی یابند.

وی افزود: امیدواریم با همکاری قوای سه گانه بتوانیم قوانین اثربخش تری را برای حفاظت از این مواهب خدادادی تدوین و مصوب کنیم تا هزینه افرادیکه در این حوزه دست به اعمال خلاف قانون می زنند به شدت افزایش یافته و نتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: بخشی از قوانین موجود نیازمند شفاف ساز است که در این راستا برای اولین مرتبه لایحه هوای پاک با تاکید بر مهار ریزگردها و همچنین لایحه حیوان آزاری توسط دولت مصوب شده و در اختیار نمایندگان مجلس برای تصویب ارائه شده است.

ابتکار از قضات دستگاه قضایی نیز خواست به منظور اثربخشی و فرهنگ سازی بیشتر حفاظت از محیط زیست در صدور احکام برای متخلفان از برخی مجازات های جایگزین همچون انجام فعالیت های زیست محیطی چون کاشت درخت و نهال، پاکسازی محیط زیست استفاده کنند البته برخی افراد تلاش می کنند محیط بانان را با تهدید و ارعاب از انجام وظایف خود منحرف کنند که باید با این افراد بطور قاطع توسط دستگاه قضا برخورد شود.

وی استفاده از توان تشکل های مردم نهاد را از مهم ترین رویکردهای سازمان محیط زیست برشمرد و یادآور شد: بدون شک تنها با همراهی مردم تحقق اهداف کلان نظام در حفظ و حراست از عرصه های طبیعی و محیط زیست امکان پذیر است.