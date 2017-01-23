توسعه صنایع بزرگ در ایلام با محدودیت زمین مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، یارلله نصیری صبح امروز در شست شورای اداری که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور در استان ایلام برگزار شد، بیان داشت: از مجموع ۵۵۰ واحد صنعتی استان ۲۴۹ واحد معادل ۴۵ درصد در محل شهرک های صنعتی و ۳۰۱ واحد معادل ۵۵ درصد در خارج از شهرک های صنعتی مستقر هستند که به دلیل فراهم بودن امکانات زیرساختی و وجود تصفیه خانه در شهرک ها صنعتی و به تبع کاهش آلاینده ها، تلاش داریم طرح های جدید در شهرک های صنعتی ایجاد شوند.

وی تصریح کرد: در استان ایلام ۱۰ شهرک و چهار ناحیه صنعتی با مساحت ۴۴۴ هکتار فعال است که به دلیل محدودیت های طبیعی و وجود جنگل های حفاظت شده با کمبود زمین مناسب و استاندارد برای ایجاد صنایع پایین دستی پتروشیمی و صنایع وابسته به حوزه نفت گاز روبرو هستیم.

نصیری اضافه کرد: در راستای حفاظت از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست استان، علاوه بر سخت گیری در بهره برداری از معادن و ایجاد محدودیت در برداشت از بستر و حاشیه رودخانه ها، نسبت به کاشت انواع مختلف درختان در پیرامون و فضاهای محیطی شهرک های صنعتی اقدام شده است به نحوی که تعداد درختان کاشت شده و حجم فضای سبز ایجاد شده در شهرک های صنعتی از میانگین و استاندارد تعریف شده برای این مراکز بالاتر است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام خاطر نشان کرد: از ابتدای دولت تدبیر و امید که اهتمام جدی برای توسعه همه جانبه بر مبنای حفاظت از محیط زیست صورت می گیرد، روند کاهش آلایندگی در واحدهای صنعتی و تولیدی با استفاده از تغییر نوع سوخت مصرفی، نصب فیلترهای کاهش آلاینده و ....شاهد هستیم.

نصیری ادامه داد: از مجموع ۲۷ واحد آلاینده در سال ۹۱ تنها چهار واحد دارای آلایندگی هستند که تلاش این سازمان در جهت به حداقل رساندن آنها معطوف گشته است.

وی با اشاره به ضرورت فراهم نمودن فضای با نشاط و آرام برای شهروندان اظهار داشت: در این راستا اقدامات مناسبی برای انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهر صورت گرفته است.

وی گفت: اقدامات اولیه راه اندازی شهرک صنفی در حال اجراست و در آینده نزدیک نیز عملیات انتقال و استقرار واحدهای آلاینده حوزه شهر ایلام به محل شهرک صنفی انجام می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در پایان از دکتر ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تسریع در تایید دو طرح پتروشیمی در دست اجرای استان که در حال بررسی در کمیته ماده دو حفاظت محیط زیست کشور هستند، خواستار شد.