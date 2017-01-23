روشنگری شبهات فضای مجازی برای مردم امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سادات امروز دوشنبه در نود و پنجمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های دینی و مذهبی استان کردستان که ظهر امروز در سالن کوثر تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، با اشاره به وجود شبهات گسترده در فضای مجازی و آسیب‌هایی که به مردم وارد می‌شود، گفت: شبهات فضای مجازی آسیب‌رسان است و باید این شبهات برای مردم روشنگری شوند.

وی اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) بزرگترین تمدن جهانی را تشکیل داد که در تمام عرصه‌ها گل سرسبد شده و امروز تمدن اسلامی بزرگترین و کاملترین تمدن جهان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه پیامبر اکرم(ص) با انقلاب اعتقادی، علمی و اخلاقی توانست جامعه اسلامی را ایجاد کند، افزود: باید از سیره و روش پیامبر اکرم در تمام عرصه‌ها به ویژه فعالیت‌های فرهنگی درس بگیریم.

حجت الاسلام سادات به انقلاب اسلامی و نقش استان کردستان در پیروزی انقلاب پرداخت و گفت: برای اینکه آیندگان بدانند که انقلاب اسلامی گونه به ثمر نشست و استان کردستان چه نقشی در این راستا داشت باید کتابی با عنوان انقلاب اسلامی در کردستان تدوین و به دست مردم برسد.

معاون امور مذهبی و تشکل‌های‌دینی دفتر نماینده ولی فقیه کردستان پرهیز از فعالیت‌های تکراری و بی‌ثمر در مناسبت‌های مختلف به ویژه در ایام دهه فجر را خواستار شد و افزود: برنامه‌های تکراری آسیب است و باید مانع وقوع آسیب شویم.

حجت‌الاسلام سادات با بیان اینکه در فضای مجازی متاسفانه تبلیغات گسترده‌ای در خصوص رژیم شاهنشاهی به عنوان یک عصر طلایی می‌شود، بیان کرد: باید با این موارد مقابله شود و مانع وقوع آسیب در جامعه شد و شبهاتی که در فضای مجازی وجود دارد را روشنگری کرد.

وی ترویج فضائل ائمه اطهار به ویژه بزرگوارانی مانند حضرت زینب(س) و فاطمه زهرا(س) را مورد تاکید قرار داد وادامه داد: ترویج سبک زندگی فاطمی در جامعه از اهمیت بسزایی برخودار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اهل بیت را عامل وحدت در کردستان دانست و بیان کرد: باید وحدت و انسجام را در جامعه گسترش داد و از دستورات قرآن کریم و ائمه اطهار در این راستا بهره برد چرا که تاسی از قرآن کریم راهگشا است.

معاون پرورشی آموزش و پرورش استان کردستان هم در این جلسه گفت: تمامی فعالیت‌های حوزه پرورشی آموزش و پرورش برای مشارکت دانش‌آموزان در این فعالیت‌ها در طول سال جریان دارد.

حجت‌اله نریمانی اظهار داشت: معاونت پرورشی آموزش و پرورش دارای چند اداره است که اداره قرآن، نماز و عترت یکی از این ادارات زیرمجموعه است و با نیت خدمت صادقانه و مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های دینی و پرورشی تلاش می‌کند.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش استان در راستای گرامیداشت مناسبت‌های ملی و دینی و همچنین گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر برنامه‌های مختلفی در دست اقدام دارد که آنها را از ماههای قبل برنامه‌ریزی کرده است.

وی افزود: یکی از این برنامه‌ها برگزاری گروه سرود یک‌هزار و ۳۵۷ نفری دانش‌آموزان است که در شهرهای مختلف استان این گروه‌ها تشکیل و در مراسماتی مانند ۱۳ آبان و راهپیمایی ۲۲ بهمن اجرای برنامه دارند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش کردستان اجرای طرح مصباح‌الهدی را به عنوان یکی دیگر از طرح‌های آموزش و پرورش دانست و گفت: آشنایی با سیره و سبک بزرگان اهل بیت علیهم‌السلام، تدوین و توزیع کتاب‌های مختلف انقلابی بین دانش‌آموزان و اجرای مسابقه در این زمینه در طول سالتحصیلی از جمله برنامه‌های دیگر آموزش و پرورش است.

نریمانی عنوان کرد: در ایام دهه فجر امسال سعی داریم برنامه‌های مسابقات قرآنی، یادواره شهدای دانش‌آموزی که از ابتدای سالتحصیلی آغاز و تا ایام دهه فجر ادامه دارد و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با ریشه‌های انقلاب اسلامی برای فرهنگیان را برگزار کنیم.

وی اضافه کرد: طرح دیدار یاران و تجلیل از خانواده شهدا، اجرای گفتمان‌های دینی ویژه دانش‌اموزان در مناسبت‌های مختلف و اجرای گفتمان انقلاب در مدارس در ایام دهه مبارک فجر نیز از دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش استان در ایام دهه فجر است.

وی یادآور شد: نواخته شدن زنگ انقلاب در تمامی مدارس استان همزمان با سراسر کشور و برگزاری مراسم نمادین آن به همت آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج در یکی از مدارس این شهرستان نیز در ایام دهه مبارک فجر انجام می‌گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج نیز در این جلسه گفت: نگاه وحدت آفرین تنها نقطه‌ای است که حافظ جان و مال و ناموس مسلمانان است.

حجت‌الاسلام علی محسن منتشلو اظهارداشت: باید نگاه وحدت آفرین در استان کردستان محفوظ شود و هر کاری برای ماندگاری آن انجام گیرد.

وی با اشاره به اینکه هر مناسبتی که در استان گرامی داشته می‌شود نیازمند پیش‌نیاز است، افزود: مناسبتی مانند سالروز میلاد حضرت زینب(س) نیازمند پیش‌نیازی است که باید از قبل دیده می‌شد نه اینکه برنامه‌ریزی برای برنامه‌های این روز معطوف به چند روز قبل از مراسم و مناسبت باشد.

وی بیان کرد: باید برنامه‌ها به درستی و مطلوب به نتیجه برسد تا بتواند اثربخشی خود را در جامعه به نمایش بگذارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج اعمال برخورد سلیقه‌ای در برنامه‌های دینی و مذهبی را مشکل‌ساز خواند و یادآور شد: هیچگاه نباید اصول اصلی برنامه‌ها به فراموشی سپرده شود.

نماینده استانداری کردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: باید ارزش‌های دینی در جامعه برجسته شود و کاری که برای مردم می‌کنیم در جهت خدمت به آنها و همچنین خدمت به دین باشد.

مرتضی جوانمردی بیان کرد: متاسفانه نسل جوان جامعه امروزی با نسل دوران دفاع مقدس بسیار متفاوت است و نمی‌توانمی امروز ادعا کنیم که این دو نسل در جامعه مشابه هستند چرا که برخی از رفتارها و برنامه‌های ما ممکن است موجب دوری جوانان از مسائل اعتقادی شده باشد.

وی دوری از دین گریزی و نفاق و اختلاف را در جامعه خواستار شد و گفت: برای رسیدن به این مهم نیازمند اجرای برنامه مطلوب و جدی در ج مناسبت‌های مختلف هستیم.

در ادامه این جلسه سایر اعضا نظرات و پیشنهادات خود را برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌های مناسبتی به ویژه برنامه‌های ماه جمادی‌الاول اعلام کردند.