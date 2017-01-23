راهنمایان گردشگری جهان از قزوین دیدن می کنند

در استانه سفر راهنمایان گردشگری به قزوین، رضا حاج ابوطالبی نماینده استانی دبیرخانه کنوانسیون ۲۰۱۷ ایران در قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از دهه ۸۰ راهنمایان جهانی گردشگری تصمیم گرفتند با برگزاری همایش های سالانه زمینه معرفی ظرفیت های گردشگری کشورها را شناسایی و معرفی کنند که در این راستا اولین نشست در سال ۱۹۸۵ میلادی در فلسطین برگزار شد.

وی اضافه کرد:از آن تاریخ تاکنون ۱۶ همایش درکشورها برگزار شده و در سال ۲۰۱۵ نیز اجلاس راهنمایان در پراگ برپا شد که از ایران نیز تعدادی از نمایندگان راهنمایان شرکت کردند.

حاج ابوطالبی تصریح کرد:دراین اجلاس نمایندگان کشورمان توانستند با معرفی خوبی از ایران نظر شرکت کنندگان را برای میزبانی جلب کنند و قرار شد امسال کنوانسیون هفدهم در تهران برگزار شود.

وی بیان کرد: برنامه پیش بینی شده برای کنوانسیون در سه بخش اصلی، پیش گشت و پس گشت برنامه ریزی شده و از ۹ تا ۱۳ در تهران برگزار می شود.

حاج ابوطالبی یادآورشد: کنوانسیون از ۹ تا ۱۳ در تهران خواهد بود و در برنامه پست گشت شهرهای اصفهان، شیراز، یزد، تعریف و پیش بینی شده است و در پیش کشت هم توانستیم چند شهر را در برنامه بگنجانیم که قزوین، زنجان و همدان مورد پذیرش قرار گرفت.

وی اضافه کرد: یکی از ویژگی های این میزبانی این است که ایران توانست کشورهای رقیبی مانند سنگاپور و دانمارک را پشت سر بگذارد که امیدواریم از این فرصت بخوبی استفاده کنیم.

نماینده استانی دبیرخانه کنوانسیون ۲۰۱۷ ایران در قزوین اظهارداشت: به دلیل نبود امکانات اقامتی میزبانی استان قزوین در چند ساعت تنظیم شده و از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه تا ۱۴ راهنمایان گردشگری جهان با حضور در قزوین از بناهای تاریخی دیدن خواهند کرد.

بازدید از مجموعه چهل ستون و سعدالسلطنه

حاج ابوطالبی اضافه کرد: در این برنامه ۱۴۱ نفر از راهنمایان گردشگری از ۲۱ کشور شاخص جهان از بنای تاریخی چهل ستون به عنوان مرکز پایتختی دوران صفوی، سرای سعدالسلطنه به عنوان بزرگترین کاروان سرای درون شهری ایران، مسجد النبی به عنوان بنای مذهبی تاریخی بازدید خواهند کرد.

وی اظهارداشت: تیم راهنمایان گردشگری جهان شامل ۲۳ نفر از اتریش، ۱۷ نفر از آلمان، ۱۵ نفر از اسپانیا، ۱۱ نفر از فرانسه، ۱۰ نفر از یونان، ۱۰ نفر از دانمارک، ۸ نفر از انگلیس، شش نفر از ایتالیا، شش نفر از لاتویا، ۵ نفر از پرتغال، دو نفر از سوئد، دو نفر از صربستان، دو نفر از بلژیک، ۱۰ نفر از آمریکا، ۴ نفر از روسیه و از کشورهای چک، اسلوونی، استونی، ژاپن، سنگاپور، پرو هر کدام یک نفر است که از قزوین دیدن خواهند کرد.

حاج ابوطالبی اضافه کرد:مهمترین شخصیت این تیم را «روبی روی» نائب رئیس فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری جهان در سفر به قزوین تشکیل می دهد که می توان گفت تاکنون چنین فرصتی برای استان ما برای معرفی توانمندیهای گردشگری ایجاد نشده است.

وی گفت: اگر قزوین رابخوبی معرفی کنیم این میهمانان قادرند در آینده افراد زیادی را برای حضور در قزوین راغب کنند و این حرکت می تواند به رونق اقتصادی درصنعت گردشگری منجر شود.

بسترسازی برای اقامت گردشگران ضروری است

حاج ابوطالبی اظهارداشت: نبود هتل چند ستاره برای اقامت گردشگران خارجی و نیز سرویس بهداشتی فرنگی در سطح شهر و بناهای تاریخی از مهمترین نیازهای اولیه در جذب گردشگری است که امیدواریم مسئولان برای رفع آن اقدام کنند.

وی بیان کرد: خوشبختانه با همکاری خوب میراث فرهنگی اقدامات لازم برای ساخت شش چشمه سرویس بهداشتی فرنگی در بنای چهل ستون بسرعت آغاز شده و امیدواریم در سایر بناها نیز این امکانات ایجاد شود.

این راهنمای گردشگری تصریح کرد: راهنمایان گردشگری روز چهارشنبه با شش اتوبوس وارد شهر قزوین خواهند شد و به دلیل فرصت بسیار کم با همکاری پلیس راهور مقررشده مسیر ویژه ای برای عبور گردشگران ایجاد شود تا خللی در زمان سفر راهنمایان ایجاد نشود.

حاج ابوطالبی همچنین با تشکر از حمایت های جدی استاندار محترم و مدیرکل میراث فرهنگی، شهردار و شورای اسلامی شهر اظهار امیدواری کرد این سفر بتواند زمینه حضور گردشگران خارجی دذ سالهای آینده به قزوین و سایر مناطق استان را محقق کند.



