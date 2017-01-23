  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۱

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

کشاورزان نمونه چهارمحال و بختیاری تقدیر می شوند

کشاورزان نمونه چهارمحال و بختیاری تقدیر می شوند

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از برگزاری همایش تقدیر از کشاورزان نمونه این استان خبر داد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشاورزان نمونه چهارمحال و بختیاری تقدیر می شوند، اظهار داشت: این همایش به مناسبت دهه فجر در این استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش از کشاورزان نمونه استان در بخش های مختلف بخش کشاورزی تجلیل خواهد شد.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این همایش در روز ۱۹ بهمن ماه در این استان برگزار می شود.

وی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری در بخش کشاورزی دارد که باید از این ظرفیت ها در مسیر توسعه استان استاده کرد.

کد مطلب 3885363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها