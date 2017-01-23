ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشاورزان نمونه چهارمحال و بختیاری تقدیر می شوند، اظهار داشت: این همایش به مناسبت دهه فجر در این استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش از کشاورزان نمونه استان در بخش های مختلف بخش کشاورزی تجلیل خواهد شد.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این همایش در روز ۱۹ بهمن ماه در این استان برگزار می شود.

وی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری در بخش کشاورزی دارد که باید از این ظرفیت ها در مسیر توسعه استان استاده کرد.