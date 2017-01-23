به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مهرداد ستوده اظهار داشت: ظرف هفته‌های آتی، در راستای تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان حوزه روستایی، کل اعتبارات کسری ۱۲ درصد از حساب دهیاری‌های استان طی یکسال اخیر، به تفکیک بخش‌ها به حساب شوراهای اسلامی بخش‌های سراسر استان واریز خواهد شد.

وی بیان کرد: ۷۰ درصد اعتبارات مذکور صرف هزینه اختصاصی طرح تقویت بنیه علمی در سطح بخش می‌شود و ۳۰ درصد نیز، برای برگزاری برنامه تلویزیونی مسابقات علمی دانش آموزان تحت عنوان «ستارگان امید»، برگزاری آزمون‌های استاندارد و متمرکز علمی دانش آموزی در سطح تمام مدارس استان، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی آموزشی برای تمام بخشها در سطح استان و به طور کلی برنامه های مشترک سطح استانی هزینه خواهد شد.

ستوده ادامه داد: ضمناً بر اساس تأکید استاندار بوشهر، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و همچنین به دلیل اینکه وجوه خودیاری شوراها که تاکنون حاصل شده، اعتبار مذکور برای اجرای کل برنامه طرح تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان برای کل سال تحصیلی جاری کافی است و به عبارتی فعلاً نیاز به کسورات و اعتبارات بیشتری برای اجرای طرح تقویت نداریم.

مدیرکل دفتری امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری بوشهر تصریح کرد: همچنین مقرر شد تا اطلاع ثانوی و به لحاظ تسریع در تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های در دست اقدام روستاها، به اعتبارات واریزی به حساب دهیاری‌ها اکتفا شود.

وی گفت: لازم می‌دانم از آموزش و پرورش استان، فرمانداران، بخشداران، همکاران زحمتکش در امور شهری، روستایی و شوراها و سازمان همیاری شهرداریهای استان به ویژه شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران سراسر استان به دلیل مساعدت و همکاری صمیمانه طی یکسال گذشته، تشکر و قدردانی کنم و باعث افتخار است که دغدغه اصلی این عزیزان، رشد علمی جوانان و آیندهسازان جامعه روستایی استان است.