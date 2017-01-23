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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۶

رئیس کمیته همیاری و تشکل‌های مردمی ستاد دهه فجر:

۱۵۸ برنامه کمیته همیاری دهه فجر در بوشهر برگزار می‌شود

۱۵۸ برنامه کمیته همیاری دهه فجر در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - رئیس کمیته همیاری و تشکل‌های مردمی ستاد دهه فجر بوشهر گفت: ۱۵۸ مورد ویژه برنامه دهه مبارک فجر برنامه ریزی شد و در طول این ایام اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد بوشهر، احمد لطفی در جلسه کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار محوری گفتمان انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر و با شکل‌گیری کمیته‌های مختلف برگزار می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر اضافه کرد: کمیته همیاری و تشکل‌های مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان بوشهر یکی از کمیته‌های ۲۲ گانه این ستاد است که دارای 11 عضو سازمانی با مسئولیت کمیته امداد استان بوشهر است.

رئیس کمیته همیاری و تشکل‌های مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: کمیته همیاری تعداد ۱۵۸ برنامه را برای دهه فجر سال جاری برنامه‌ریزی کرده که از این تعداد ۱۲۷ برنامه مربوط به کمیته امداد و ۳۱ برنامه مربوط به دستگاه‌های عضو کمیته‌ همیاری است.

وی عنوان کرد: شاخص‌ترین برنامه‌های این کمیته به ۲۵ برنامه‌ی همایش، نمایش، افتتاح، بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها ختم می‌شود.

کد مطلب 3885369

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