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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

فرمانده انتظامی سیرجان:

فرد توزیع کننده داروهای غیرمجاز در چنگال قانون گرفتار شد

فرد توزیع کننده داروهای غیرمجاز در چنگال قانون گرفتار شد

سیرجان - فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری فردی که اقدام به توزیع داروهای غیرمجاز و اعتیادآور در سیرجان می کرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ایران نژاد پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیرجان بعد از تحقیق و جمع آوری اطلاعاتی در زمینه پخش دارو های غیر مجاز و اعتیاد آور مخفیگاه فردی که اقدام به این عمل غیرقانونی می کرد را شناسایی کرد.

وی با اشاره به اینکه داروهای غیر مجاز و اعتیاد آور توسط فردی در منزل مسکونی خود نگهداری می شد، اظهار کرد: مجرم مقداری از داروها را به صورت غیر قانونی در بازار توزیع کرده است لذا شهروندان در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فروش مواد اعتیاد آور، مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری متهم در منزل مسکونیش خبر داد و گفت: ۲۰ هزار عدد قرص و ۶۱۷ بطری ۲۵۰سی سی شربت اعتیادآور،  ۲۰۰گرم تریاک و یک دستگاه پلمب دستی مجموعا به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال کشف شد.

کد مطلب 3885373

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