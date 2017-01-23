فرد توزیع کننده داروهای غیرمجاز در چنگال قانون گرفتار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ایران نژاد پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیرجان بعد از تحقیق و جمع آوری اطلاعاتی در زمینه پخش دارو های غیر مجاز و اعتیاد آور مخفیگاه فردی که اقدام به این عمل غیرقانونی می کرد را شناسایی کرد.

وی با اشاره به اینکه داروهای غیر مجاز و اعتیاد آور توسط فردی در منزل مسکونی خود نگهداری می شد، اظهار کرد: مجرم مقداری از داروها را به صورت غیر قانونی در بازار توزیع کرده است لذا شهروندان در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فروش مواد اعتیاد آور، مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری متهم در منزل مسکونیش خبر داد و گفت: ۲۰ هزار عدد قرص و ۶۱۷ بطری ۲۵۰سی سی شربت اعتیادآور، ۲۰۰گرم تریاک و یک دستگاه پلمب دستی مجموعا به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال کشف شد.