۲۰ کشته در سه روز به دلیل بی احتیاطی رانندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسین حمیدی گفت:در روزهای بارانی خودروهایی که با سرعت مطمئنه حرکت نمی کنند و به خطوط حاشیه راه توجه ندارند، دچار خروج از جاده و واژگونی می شوند که متاسفانه منجر به جرح و فوت سرنشینان می شود.

وی با اشاره به اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی هم از این قاعده مستثنی نیست، گفت: اتوبوس ها خصوصا اتوبوس هایی که راننده های باتجربه ای ندارند یا رانندگانی که سرعت مطمئنه را رعایت نمی کنند، در جاده های لغزنده، از جاده خارج می شوند.

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه طی ٢ روز گذشته، ٣ دستگاه اتوبوس در جاده های شیراز به اصفهان، کرمان و فردوس در خراسان جنوبی به دلیل بی احتیاطی از جاده خارج شدند ، در این زمینه توضیح داد: در این حوادث تعدادی از هموطنان کشته و مجروح شدند.

حمیدی با اشاره به اینکه خودروهای سنگین مثل تریلی ها هم همین وضع را دارند، گفت: تریلی ها در گردنه هایی که پیچ های متعدد دارند اگر راننده سرعت مطمئنه را رعایت نکند، دچار حادثه می شود.

به گفته وی، نکته مهم این است که سرعت مطمئنه عدد خاص و تابلوی مشخصی ندارد و بستگی به شرایط راه، خودرو و راننده دارد براین اساس اگر راننده سرعتی که در آن قادر است خودرو را کنترل کند، رعایت نکند، برای خودش و سایر رانندگان خطرساز می شود، به همین دلیل ما شاهد این هستیم که حتی راننده های با تجربه تریلی که در جاده های پیچ در پیچ کوهستان تردد می کنند، به دلیل رعایت نکردن سرعت مطمئنه، اصطلاحا خودرویشان قیچی می کند یا به لاین مخالف وارد می شوند و جان خود و دیگران را به خطر می اندازند.

حمیدی با تاکید بر این که لغزندگی سطح راه به خصوص در زمان بارندگی، باعث افزایش تصادفات می شود، چند نکته مهم را به رانندگان متذکر شد: زمانی که هوا مه آلود است و دیدکافی ندارید، حتما در منتهی الیه سمت راست و جایی ایمن توقف کنید تا شرایط بهتر شود.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: وقتی شاهد بارش باران و لغزندگی سطح راه هستید، حتما فاصله طولی را با خودروی جلویی حفظ کنید تا اگر برای راننده جلویی مشکلی پیش آمد، برخورد زنجیره ای به وجود نیاید . برای رانندگان( چه عمومی چه شخصی) در شرایط بارانی، رعایت سرعت مطمئنه برای پرهیز از برخوردهای رخ به رخ و خروج از جاده، ضروری است.