افزایش اعتماد بین ملت و دولت زمینه ساز توسعه پایدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبد المحمد زاهدی بعد از ظهر روز دوشنبه چهارم بهمن ماه در جلسه انتخابات هیات رئیسه شورای روابط عمومی‌ های استان کردستان ضمن تقدیر از زحمات رئیس پیشین اعضا گفت: به دلیل تغییراتی که در استانداری‌ های کل کشور اتخاذ شد پست مدیر کل روابط عمومی در استانداری‌ ها برداشته شد هرچند این کار با مخالفت هایی همراه بود اما چاره ای نیست که با دستور کار جدید راه را ادامه دهیم.

وی افزود: بیش از پیش باید به مقام روابط عمومی ها احترام و ارج گذاشته شود چون آنها موجب ایجاد ارتباط جامعه با دولت و مدیران دستگاه ها است.

استاندار کردستان با اشاره به گفته های دانشمندان در مورد اینکه انسان پیچیده‌ ترین موجود در عالم هستی و مغز انسان پیچیده ترین جز در تمام عالم است، اظهار داشت: تنها عاملی که انسان را از دیگر موجودات متمایز می سازد انتخابگر بودن آن است گرچه ممکن است در بعضی مواقع انتخاب ها محدود باشد.

زاهدی افزود: انسان ممکن است در انتخاب ها محدود و نتواند موردی را به دلخواه انتخاب کند اما این دلیل نمی شود که آن را رها کرده و عاقبت آن در آینده برایش مهم نباشد.

وی با بیان اینکه تمام ارکان جمهوری اسلامی توسط مردم انتخاب می شود، گفت: هنگامی که مردم دولتی را انتخاب می‌کنند به این معنا نیست که بعد از آن کاری به دولت نداشته باشند و همیشه مردم پیگیر فعالیت های افراد منتخب خود هستند.

استاندار کردستان عنوان کرد: مردم انتظار دارند که در روند تصمیم گیری های دولت سهیم باشند و باید تعامل و ارتباط دو طرفه دولت و مردم از سوی مدیران فراهم سازی شود که این مسئولیت بر عهده مدیران روابط عمومی دستگاه ها است.

وی افزود: کار مدیران و روابط عمومی ها تنها اطلاع رسانی اخبار دستگاه ها به مردم نیست و باید افکار و نظرات مردم نیز به داخل سازمان ورود پیدا کنند تا افکار مردم در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد.

زاهدی گفت: در صورتی که تصمیم گیری های دولت با نظرات و تصمیمات مردم تفاوت داشته باشد و این موضوع ادامه پیدا کند منجر به انقلاب و حتی کودتا می شود.

وی افزود: هرچه تعامل و ارتباط با خواسته های مردم و تصمیمات مدیران وجود داشته باشد پایداری نظام بیشتر می شود.

استاندار کردستان اظهار داشت: امروزه شرایطی وجود دارد که برخی افراد می خواهند عملکرد دولت را نادیده بگیرند و این نادیده گرفتن عملکرد ها و خالی کردن پشت دولت به مانند سوراخ کردن کشتی است که همه در آن غرق می شویم.

زاهدی گفت: اعتمادی که در طی سالها از دست رفته نباید انتظار داشت که دولت یک ساله اعتماد مردم را جلب کند و این امر نیازمند زمان است تا دولت خود را اثبات کند.

وی افزود: مردم این دولت را انتخاب کرده و حق دارند بدانند که در راستای خدمت به آنها چه اقداماتی انجام شده است.

در این جلسه از هیات رئیسه مجمع چهارم شورای روابط عمومی‌ های استان کردستان با اهدای لوحی تقدیر شد.