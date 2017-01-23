۲۰ کارگاه مرمتی در کرمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، محمود وفایی با اعلام خبر فوق گفت: ۲۰ کارگاه مرمتی به مناسبت ایام مبارک فجر در سطح استان کرمان راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: بافت تاریخی شهر راین، حناسایی حنفیه حوزه جنوب، قلعه منوجان، کهنوج و فاریاب، بناهای تاریخی جیرفت و عنبرآباد و غیره از جمله این کارگاههای مرمتی است.

وفایی با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۵۰ بنای تاریخی در سطح استان کرمان مرمت و بازسازی شده است، بیان داشت: خوشبختانه در سالجاری تعداد زیادی از این فعالیت ها با همکاری دستگاههای دولتی و خصوصی انجام گرفته است.

وی به مرمت و بازسازی بازار بزرگ کرمان با همکاری استانداری و شهرداری اشاره کرد و تصریح کرد: این اقدام شایسته از سوی دستگاه مدیریتی استان، زمینه ساز همکاری بیشتر دستگاه ها و فرمانداری ها شده است.