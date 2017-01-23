  1. استانها
  2. کرمان
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۱

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان:

۲۰ کارگاه مرمتی در کرمان راه اندازی می شود

۲۰ کارگاه مرمتی در کرمان راه اندازی می شود

کرمان - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان از راه اندازی۲۰ کارگاه مرمتی در سطح استان کرمان به مناسبت دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، محمود وفایی با اعلام خبر فوق گفت: ۲۰ کارگاه مرمتی به مناسبت ایام مبارک فجر در سطح استان کرمان راه اندازی شده است.

 وی اظهار داشت: بافت تاریخی شهر راین، حناسایی حنفیه حوزه جنوب، قلعه منوجان، کهنوج و فاریاب، بناهای تاریخی جیرفت و عنبرآباد و غیره از جمله این کارگاههای مرمتی است.

وفایی با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۵۰ بنای تاریخی در سطح استان کرمان مرمت و بازسازی شده است، بیان داشت: خوشبختانه در سالجاری تعداد زیادی از این فعالیت ها با همکاری دستگاههای دولتی و خصوصی انجام گرفته است.

وی به مرمت و بازسازی بازار بزرگ کرمان با همکاری استانداری و شهرداری اشاره کرد و تصریح کرد: این اقدام شایسته از سوی دستگاه مدیریتی استان، زمینه ساز همکاری بیشتر دستگاه ها و فرمانداری ها شده است.

کد مطلب 3885377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها