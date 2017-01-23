اجرای طرح اقتصاد کم کربن در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در سفر به استان ایلام گفت: با توجه به افزایش ۱.۸ درجه ای دما در ایران طی ۳۰ سال اخیر برای پیشگیری از این موضوع طرح اقتصاد کم کربن با هدف اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای اجرایی شده است.

وی عنوان کرد: تغییر اقلیم به خطری جدی برای عرصه های طبیعی و محیط زیست کشور تبدیل شده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اهمیت موضوع گرد و غبار و تاثیرات زیست محیطی آن افزود: در سطح بین المللی این موضوع پیگیری شده و دراین راستا چهار قطعنامه و یک گزارش بین المللی نیز تهیه شده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در ادامه، گفت: مذاکراتی با کشورعراق با هدف کاهش گرد و غبار در راستای کاشت نهال در نوار مرزی انجام شده است و اربعین سال آینده طرح کاشت نهال به صورت جدی برا مقابله با این پدیده پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه ارزش گذاری زیست بوم های کشور انجام شده افزود: بر اساس مطالعات سازمان های بین المللی ایران، از نظر داشتن تنوع گیاهی و جانوری جزو ۲۰ کشور برتر دنیاست که می طلبد برنامه ریزی مدونی برای حراست از این مواهب خدادادی صورت گیرد.

محمدرضا مروارید استاندار ایلام هم نشست شورای اداری این استان با اشاره به پدیده های زیست محیطی ازجمله گردو غبار و خشکیدگی درختان بلوط و آتش سوزی در جنگل ها و مراتع استان گفت: اقدامات خوبی برای پیشگیری ازاین موضوعات انجام شده اما نیازمند حمایت و تامین اعتبار کشوری است.