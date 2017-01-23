۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

جشنواره جهانی هنر مقاومت رویداد برگزیده حوزه هنرهای تجسمی کشور شد

جشنواره جهانی هنر مقاومت از سوی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان برترین رویداد هنری سال ۹۵ معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه گذشته در مراسم افتتاحیه نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر که در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد، جشنواره جهانی هنر مقاومت به عنوان رویداد برگزیده حوزه هنرهای تجسمی کشور معرفی شد.

در این مراسم که با حضور حجت الاسلام و المسلمین مازنی نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجتبی آقایی دبیرکل نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر برگزار شد، از انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس به عنوان برگزار کننده و متولی این رخداد بزرگ فرهنگی هنری قدردانی شد.

چهارمین جشنواره جهانی هنر مقاومت با حضور ۴ هزار و ۳۶۲ اثر از ۷۱ کشور از تاریخ ۲۰ آذر ماه لغایت ۲۰ دی ماه در محل موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد.

فریبرز دارایی

