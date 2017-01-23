تعداد دام های استان ایلام ۶ برابر ظرفیت مراتع است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی روز دوشنبه در نشست شورای اداری استان اظهار داشت: بیش از ۳ میلیون دام هم اکنون از مراتع استان تعلیف می کنند در حالیکه ظرفیت مراتع استان برای حدود ۵۰۰ هزار راس دام کفایت می کند و ادامه این روند به نابودی مراتع می انجامد.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین برنامه های این سازمان مدیریت جنگل ها و مراتع است که در استان امسال ۲۳۱ هکتار جنگل مدیریت شده و ۶۳ هزار اصله نهال توسط مردم کاشته شده است.

مدیرکل منابع طبیعی ایلام یادآور شد: افزایش دمای هوا در استان از عوامل تغییر اقلیم و خشکیدگی جنگل ها بوده بطوریکه میانگین دما به نسبت ۳۰ سال گذشته ۱.۷ درجه افزایش یافته است.

احمدی تاکید کرد: ۱۷۰ کانون خشکیدگی جنگل ها در استان شناسایی شده که از این تعداد ۶۱ کانون در مناطق بحرانی قرار دارد که مستعد آتش سوزی در برخی فواصل سال هستند.

وی اضافه کرد: با وجود این مشکلات در سال جاری با افزایش تعداد ایستگاه های نظارت بر منابع طبیعی شاهد کاهش ۸۵ درصدی میزان وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع استان بودیم.