سئول درصدد ایجاد زمینه برای همکاری بهتر با دولت ترامپ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ: «جو هیونگ هوآن» وزیر صنعت، تجارت و انرژی کره جنوبی گفت: با وجود آنکه سیاست های تجاری دولت جدید آمریکا کماکان مبهم بنظر می رسد، سئول آماده پذیرش هرگونه احتمال و مهیای ایجاد طرحهائی برای رود ررو شدن با هر موردی است.

وی در ادامه افزود: پس از مشخص شدن وزیر تجارت آمریکا و سیاست های تجاری وی، من در زمانی مناسب به ایالات متحده رفته و طرحهای برد-برد در بخشهای انرژی و زیر ساخت ها را برای دو کشور پیگیری خواهم کرد.

لازم به ذکر است که اظهارات مستمر ترامپ علیه تجارت آزاد، سبب بالا رفتن نگرانی ها درباره کاهش تجارت در سطح جهان شده و بسیاری از موافقتنامه ها از جمله توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) را نیز شامل می شود.

گفتنی است که احتمال دارد که موضوع توافقنامه تجارت آزاد(FTA) بین آمریکا و کره جنوبی- که اقتصادش بیشتر به صادرات وابسته است- نیز در فهرست اظهارات ترامپ (که آنرا نابود کننده مشاغل خوانده بود) قرار داشته باشد.