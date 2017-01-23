علی شورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیشبینی میشود در صورت تأمین اعتبار اردوگاه دانشآموزی بجنورد اسفندماه امسال به بهرهبرداری برسد.
شورزاده افزود: عملیات اجرایی این اردوگاه از سال ۷۴ آغازشده و در زمینی به مساحت ۴۸ هکتار ساختهشده که برای ۷۰۰ نفر ظرفیت دارد.
وی بابیان اینکه ساخت بخش عظیمی از عملیات این اردوگاه انجامشده است، تصریح کرد: در این اردوگاه ۷۰ آلاچیق ساختهشده و ۴۰ آلاچیق نیز از تجهیزات کامل برخوردار است.
معاون فرهنگی و پرورشی آموزشوپرورش استان با بیا اینکه در حال حاضر راه دسترسی به این اردوگاه تأمین نشده است اظهار کرد: شرکت آب منطقهای تعهد کرده بود در قبال بخشی از زمین این اردوگاه که دریافت کرده راه دسترسی آن را بسازد اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجامنشده است.
شورزاده افزود: در صورت اینکه زیرسازی ۷۰۰ متر جاده این اردوگاه اجرا شود ما آمادگی افتتاح این اردوگاه راداریم.
وی تصریح کرد: همچنین برای تکمیل و بهرهبرداری از اردوگاه دانشآموزی در اسفراین به ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.
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