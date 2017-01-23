بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان ۷۵ بود که نشانه وضعیت سالم است و البته نسبت به دیروز با شاخص کیفی ۶۰ شاهد افزایش اندک غلظت آلاینده ها هستیم.

وی افزود: شاخص کیفی هوا در بازه ۰ تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.

مدیر امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: بر این اساس هوای اصفهان در ایستگاه میدان احمدآباد با شاخص کیفی ۷۲، بلوار دانشگاه ۶۸، خیابان پروین ۶۹، رودکی ۷۰، میدان امام حسین(ع) ۸۱، چهارباغ خواجو ۷۵ و بزرگراه خرازی ۸۷ در وضعیت سالم ثبت شده است.

وی با بیان اینکه امروز هوای اصفهان در تمامی ایستگاه‌های سنجش شهرستان نیز سالم گزارش می‌شود، تاکید کرد: امروز در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر میانگین شاخص کیفی در ایستگاه‌های شهرستان خمینی شهر ۷۱، شاهین شهر ۶۸، مبارکه ۸۳، کاشان ۹۳، سگزی ۸۲ و نجف آباد ۷۷ ثبت شده است.