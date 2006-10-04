" روايت سانسور در عصر پهلوي ها " مكتوب شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين كتاب به بازگويي سانسور عجيب و شگفت در دوره پهلوي مي پردازد و به شكلي مستند و دقيق و با قلمي روان به رشته تحرير در آمده است .



روايت سانسورهم اكنون از زير چاپ در آمده و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است . قطع اين كتاب رقمي است و بيش از 20 صفحه دارد و قيمت آن نيز 1300 تومان است .



همچنين تصاوير سانسورچيان و كساني كه در مميزي كتاب و مطبوعات دوران طاغوت نقش اساسي داشته اند را مي توان با ذكر مشخصات دراين كتاب ديد .



كتاب روايت سانسور به قلم يك روزنامه نگار قديمي از سوي دفتر پژوهش هاي موسسه كيهان به چاپ رسيده است و به خبرنگاران و گزارشگران شهيد صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تقديم شده است . اين كتاب شامل شش فصل با موضوعات متنوع و خواندني است . از جمله آنها چگونگي اداره مميزي - حمايت از صهيونيسم - ساماندهي تشكيلات سانسور - بازگشت دوران سركوب مطالعات - حضور ساواك در عرصه سانسور - تربيت سانسورچي - دستور العمل خود سانسوري - نقش وزارت فرهنگ و هنر در سانسور - سرپاسبان سانسورچي - چگونگي فعاليت هاي آژانس هاي خبري و همچنين تصاوير و اسناد است .



كتاب ديگر اين انتشارات ، " سايه شوم " خاطرات يك نجات يافته از بهائيت است ، محتواي اين كتاب ، داستاني خيالي و غير واقعي نيست ، بلكه بازگو كننده خاطرات فردي معمولي يك عضو فريب خورده بهايي است .



به گزارش مهر ، نويسنده اين كتاب مهناز رئوفي است . سايه شوم در 320 صفحه به قيمت 1900 تومان به چاپ رسيده است . در اين كتاب كه ابتدا به صورت پاورقي در روزنامه كيهان به چاپ رسيده موضوع جاسوس پروري و مراقبت تشكيلاتي از يكديگر و اين كه تا چه اندازه بهائيان از هم ترس دارند و نسبت به اطرافيان خود بي اعتمادند مورد موشكافي و دقت نظر نويسنده قرار گرفته است .



شيوع دروغ و آلودگي در ميان سران بهائيت ، كوچ و زندگي اجباري ، حتي در تعيين مكان زندگي ، چگونگي انتخاب همسر و يا جدايي از آنها از مواردي است كه نويسنده به آنها اشاره دارد . همينطور نويسنده به خوبي از پس روايت خشنودي بهائيان از ويراني ايران توسط عراق در جنگ هشت ساله عراق عليه ايران و بيگانگي اعضاي اين فرقه با مهرورزي و دوستي با ديگران برآمده است .



علاقه مندان به تهيه اين كتابها ، مي توانند به فروشگاه كيهان روبروي دانشگاه تهران و يا به ساير فروشگاه ها مراجعه كنند . همچنين متقاضيان دريافت پستي كتاب مي توانند با شماره تلفن هاي 33110709 و 33110201 و يا شماره نمابر 33917075 تماس بگيرند .

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