به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد ظهر دوشنبه در جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر لرستان در سخنانی با اشاره به راه اندازی یک تیم تخصصی برای اجرای برنامه های این کمیته در استان اظهار داشت: این کمیته برای اطلاع رسانی برنامه ها و پروژه های دهه فجر استان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات نسبت به سایر کمیته های ستاد دهه فجر استان مسئولیت خطیر تری بر عهده دارد عنوان کرد: این کمیته باید عملکرد سایر کمیته های ستاد دهه فجر و همچنین برنامه ها و خدماتی که ارائه می دهند را اطلاع رسانی کند.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر لرستان بر ضرورت اطلاع رسانی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در استان لرستان تاکید کرد و بیان داشت: امیدواریم با اتخاذ راهکارهای لازم در کوتاه ترین زمان نسبت به اجرای برنامه های مدنظر در کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر دست پیدا کنیم.

روانشاد با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته در سطح عموم مردم ادامه داد: در این راستا کانال اطلاع رسانی دهه فجر در استان را راه اندازی کرده ایم.

وی از راه اندازی سایت اطلاع رسانی برنامه های دهه فجر در استان خبر داد و گفت: این سایت به زودی با حضور رئیس ستاد دهه فجر استان رونمایی خواهد شد.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر لرستان همچنین از اعلام برنامه ای ستاد دهه فجر از طریق صدا و سیما به صورت روزانه خبر داد و بیان داشت: برگزاری همایش رسانه و انقلاب در تاریخ ۱۰ بهمن ماه با حضور استاندار لرستان، ارسال پیامک های روزانه در رابطه با برنامه های مهم دهه فجر، کوهپیمایی عمومی با حضور روابط عمومی ها و رسانه های استان، برگزاری مسابقات مردمی در شبکه افلاک و ... از جمله برنامه ای پیش بینی شده از سوی کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر در استان است.

روانشاد همچنین تجلیل از عکس برتر در حوزه انقلاب اسلامی، معرفی شهدای انقلاب، تجلیل از پنج روابط عمومی برتر برگزار کننده برنامه ای دهه فجر، تهیه و توزیع نرم افزار انقلاب و ... از دیگر برنامه های کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد دهه فجر در لرستان برشمرد.