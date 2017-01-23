۱۵۰ هزار نفر از اولیای دانش آموزان در کشور بی سواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مهدی زاده پیش ازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از مراکز آموزشی نهضت سوادآموزی چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۱۵۰هزار نفراز اولیای دانش آموزان در سطح کشور کشور بی سواد هستند، اظهار داشت: با تلاش های انجام شده و اجرای طرح های آموزشی بیش از ۴۵۰ هزار نفر از اولیای دانش اموزان باسواد شدند.

وی عنوان کرد: هم اکنون در راستای با سوادی اولیای دانش اموزان طرح های مختلف در حال اجرا است که در تلاش هستیم بی سوادی را در کشور کاهش دهیم.

معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی کشور ادامه داد: با سوادی در بین بانوان کشوربعد از انقلاب اسلامی رشد داشته است.

وی تاکید کرد: میزان باسوادی در جامعه نسبت به گذشته چند برابر شده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح بن بیسوادی در چهارمحال و بختیاری با هدف ارتقای سواد افراد جامعه اجرا می شود و با توجه به استقبال خوب سهمیه این طرح در این استان افزایش می یابد.

معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: سهمیه اجرای طرح بن بیسوادی در این استان چهار هزار و ۵۷۸ نفر بوده است که هم اکنون این میزان سهمیه افزایش و به میزان پنج هزار و ۵۲۶ بن رسیده است.