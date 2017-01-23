رشد ۷ درصدی پروازهای ۹ ماهه سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش فتاحی در جمع خبرنگاران افزود: فرودگاه امام خمینی برای ارتقاء سطح خدمات رسانی به مسافران نیازمند تغییر و تحولاتی است که در حال حاضر تغییراتی در برخی ترمینال های این فرودگاه در حال انجام است.

وی افزود: با وجود اینکه در سال جاری پرواز حج نداشتیم و کشور ترکیه نیز از لحاظ امنیتی دچار مشکل بود، اما در ۹ ماهه سال ۹۵ شاهد رشد ۷ درصدی در حجم پروازها بودیم و در این مدت تعداد پروازها به ۵۷ هزار رسید.

فتاحی ادامه داد: هم اکنون ۷۰ درصد از پروازهای بین المللی در فرودگاه امام(ره) انجام می شود.

به گفته معاون شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، در ۹ ماهه سال ۹۵ حجم مسافران ۱۰ درصد افزایش یافته که پیش بینی می شود تا پایان سال ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر در فرودگاه امام(ره) پذیرش می شود.

وی اظهار داشت: در حوزه جابجایی بار هم شاهد رشد بودیم و در این زمینه حجم کالاهای جابجا شده ۱۲ درصد افزایش داشته است و طی ۹ ماهه سال جاری ۱۵۶ هزار تن کالا از فرودگاه امام(ره) جابه جا شده است.

فتاحی اضافه کرد: در حال حاضر ۶۰ ایرلاین در مقاصد پروازی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) فعال هستند که ۵۰ ایرلاین آن خارجی و ۱۰ ایرلاین آن داخلی هستند.