مذاکرات «آستانه» مرحله مهمی برای حل بحران سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزیر خارجه روسیه در سخنانی بر اهمیت مذاکرات صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان تاکید کرد.

در همین راستا، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: مذاکرات آستانه باید مرحله مهمی در حل بحران سوریه باشد. ما در صدد همکاری با دولت جدید آمریکا در مبارزه با تروریسم به صورت جدی و فعال هستیم.

وی در ادامه تصریح کرد: از جمله اولویت های اصلی دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نابودی داعش است؛ منافع روسیه و آمریکا در این خصوص همسو و تشکیل یک جبهه واحد برای مبارزه با تروریسم امری ضروری است. ما برای هر اقدامی در این زمینه و حرکت به سوی عادی سازی روابط با واشنگتن آماده هستیم.

مذاکرات صلح سوریه در آستانه قزاقستان از ظهر امروز دوشنبه آغاز شده است؛ «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای بحران سوریه در سخنانی اظهار داشت: مردم سوریه چشم‌ انتظار پایان بحران کشورشان هستند.