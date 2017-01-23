تاکید مدیرکل حقوقی وزارت ورزش بر اجرای احکام دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، زهرا ارسنگ درباره اجرای حکم دیوان عدالت اداری و اظهارات اخیر رئیس سابق فدراسیون تیراندازی گفت: آقای هاشمی مانند سایر شهروندان باید در برابر قانون تمکین کند. ایشان با سابقه اصولگرایی، نبایستی حکم دیوان را به عنوان یک نهاد مهم قضایی مورد شک و تمسخر قرار دهد.

مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: حکم دیوان عدالت اداری برای وزارت ورزش و جوانان لازم الاجرا بود و امیدواریم همه ما به عنوان بخشی از وظایف و تکالیف شهروندی در برابر قانون تمکین کنیم و به اجرای قوانین و اجرای احکام مانند بقیه آحاد مردم تن بدهیم.

دیوان عدالت اداری در دادنامه شعبه اول تجدید نظر خود با توجه به دو شغله بودن رییس سابق فدراسیون تیراندازی در زمان انتخابات این فدراسیون ، خواستار ابطال آن و برگزاری مجدد انتخابات شده بود.