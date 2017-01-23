۲۰ کمیته ویژه برگزاری مراسم دهه فجر در شاهرود تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین پور ظهر دوشنبه در نشست مشترک روابط عمومی دستگاههای اجرایی شاهرود با محوریت دهه فجر به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان در تبیین برنامههای دهه فجر سال جاری ابراز داشت: ۱۵۰عنوان برنامه تاکنون به ستاد مرکزی کمیته برگزاری دهه فجر رسیده که ازجمله آنها میتوان به مواردی مانند اعزام روحانی به روستاها و مشارکت آنها در طرحهای سازندگی، اعزام هنرمندان و اجرای برنامههای متنوع برگزاری جشنها، سخنرانیها، راهپیمایی ۲۲بهمن و ... اشاره کرد که این برنامهها میتوانند اجرای جشنهای انقلاب را پرشورتر از گذشته کنند همچنین در کنار این برنامهها، ۵۰ طرح نیز باهدف فضاسازی ادارات و محلات، فضاسازی راهپیمایی از لحظه ورود تا لحظات آخر، توجه به زیبایی شهر برنامهریزیشده است.
وی بابیان اینکه ۲۰کمیته و چندین کارگروه برای برگزاری مراسم دهه فجر در موضوعات مختلف تشکیلشده است، افزود: کمیته مساجد و هیئتهای مذهبی، کمیته قرآن و تشکلهای دینی، کمیته ایثارگران، رزمندگان و شهدا، کمیته فرهنگی هنری، کمیته دانشجویی و دانشگاهها، کمیته فرهنگیان و دانش آموزان، کمیته کودک و نوجوان، کمیته بازاریان و اصناف، کمیته فضاسازی شهری، کمیته ورزش و جوانان، کمیته تشکلهای مردمی، کمیته روستایی و عشایری، کمیته زنان و خانواده، کمیته طرحهای نو و خلاقانه، کمیته نهادها و سازمانها ازجمله کمیتههایی است که در راستای ارتقاء برنامههای دهه فجر محوریت برنامهها را بر عهدهدارند.
دهه فجر بهترین فرصت برای امید افزایی
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شاهرود گفت: سیاستهای کلی که برای برگزاری هرچه بهتر دهه فجر در نظر گرفتهشده شامل بصیرت افزایی، امیدآفرینی، دشمنشناسی، وحدت و همبستگی و خودباوری است چراکه معتقدیم نسل جدید، انقلاب و دوران جنگ را درک نکرده و باید رشادتها و دلیریهای نسل جوان قدیم برای جوانان امروز بازگو شود لذا باید جوانان و نوجوانان را با دستاوردهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بیشازپیش آشنا کرد.
حسین پور بابیان اینکه پیروزی ملت بر نظام شاهنشاهی هویت و شناسنامه انقلاب است و مدیران روابط عمومی باید دستاوردهای انقلاب را اعلام کنند، ابراز داشت: برنامهریزی در حوزه برگزاری مراسم مذهبی از اقدامات روابط عمومی است چراکه نماینده اسلام، انقلاب و نظام در ادارات هستند که بهموقع باید موضوعات مهم را به مدیران گوشزد کنند.
وی بابیان اینکه برنامهها باید در راستای نشاط اجتماعی سوق داده شود، ابراز داشت: امسال تلاش شده تا از تمرکزگرایی در مرکز شهرستان خودداری کنیم لذا برنامههایی را در جامعه روستایی تدارک و منظور شده که با حضور در روستاها بتوانیم برنامههای دهه فجر را در راستای ارتقای کیفی روستاها و بخشها نیز اجرا کنیم.
دولتمردان طعم شیرین فجر را به کام مردم بچشانند
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شاهرود محور اصلی برنامهها را توجه به مردم ذکر کرد و گفت: معتقدیم که باید مردم شیرینی طعم پیروزی انقلاب را بچشند و شادابی را احساس کنند که میتوان با ارائه تخفیف، اعزام دندانپزشک و پزشک به مناطق محروم و ارائه خدمات در ارگانهای دولتی نسبت به مردم صبور و مؤمن قدردان باشیم.
حسین پور بابیان اینکه دشمن در تلاش است تا ما را از دستاوردهای انقلاب ناامید کند، ابراز داشت: باید دستاوردهای انقلاب و نقش جامعه اسلامی را در به ثمر رساندن میوه انقلاب پررنگ کرد چراکه دشمن امروز میکوشد تا با ناامید کردن مردم نقشههای شوم خود را عملی کند.
وی در ادامه تصریح کرد: برنامههای دهه فجر باید وحدتآفرین باشد و از شعارهای دوقطبی و حزبی پرهیز شود چراکه این امر تیشه به ریشه انسجام و همدلی بین مردم خواهد زد و از سوی دیگر باید شعار ما میتوانیم را با بالا بردن اعتمادبهنفس ملی و اتکا به قدرت داخلی تقویت کرد، مدالآوران عرصه ورزش و نخبگان علمی را باید در جامعه مطرح کنیم تا روحیه خودباوری در مردم ارتقا پیدا کند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شاهرود با تاکید بر اینکه الهام بخشی تأثیر انقلاب بر تحولات منطقهای باید بازگو شود، تصریح کرد: انقلاب از برکت جانفشانی ایثارگران و شهدایی به ما رسیده که درراه دفاع از اسلام از هیچ تلاشی فروگذار نکردهاند لذا باید مسئولان ادارات با پشتوانه جمهوری اسلامی شعار استقلال و آزادی را در بین اقشار مختلف مردم پرورش دهند و هرچه بیشتر در این راستا تلاش کنیم به انقلاب خدمت بیشتری ارائه خواهیم کرد.
نوآوری و خلاقیت در ادارات باید محور برنامه ها باشد
معاون سیاسی امنیتی فرماندار شاهرود نیز در این نشست با بیان اینکه نوآوری و خلاقیت در ادارات باید محور برنامه ها باشد تا شاهد بالاترین سطح کیفی در برگزاری مراسم ویژه دهه فجر باشیم، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی خاطرات بسیاری از شهدا و جان فشانی و ایثارگری در خود نهفته دارد که به پاسداشت رشادتهای نسل قدیم که انقلاب را مدیون آنها هستیم باید در برپایی مراسم سالگرد انقلاب کوشا باشیم.
احمد خرم بیان داشت: یکی از اقدامات موثری که می تواند دستاوردهای انقلاب را به خوبی به نمایش قرار دهد اقدامات موثر هر نهاد قبل و بعد از انقلاب است چرا که این امر می تواند ما را در شناساندن اهداف انقلاب بیشتر رهنمود کند.
وی افزود: یاد و خاطره شهدا و هر آنچه که از دستاوردهای انقلاب است باید در جامعه پررنگ جلوه پیدا کند که در این بین روابط عمومی ها می توانند در ایجاد فضاسازی مراسم دهه فجر نقش مهمی ایفا کنند و این مهم می طلبد تا تعامل و همراهی بین ادارات و ستاد برگزاری دهه فجر بیشتر شود.
نظر شما