اولین همایش علم و امنیت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش علمی یک روزه علم و امنیت از سیستم امنیتی هوشمند "والعصر" که به تازگی توسط جمعی از پژوهشگران جوان داخلی طراحی و ساخته شده است؛ رونمایی می‌شود.

در همایش یاد شده که از تعدادی از مسئولان لشکری و کشوری، محققان، اساتید دانشگاهی و برخی از مدیران شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در حوزه تجهیزات امنیتی نیز برای شرکت در آن دعوت شده است؛ علاقمندان به حوزه مربوطه می‌توانند مقالات و یا برنامه‌های حضور خود را حداکثر تا تاریخ ششم بهمن‌ جاری به دبیرخانه همایش از طریق تماس با شماره تلفن‌های ۲۲۹۰۲۳۴۹و ۰۹۱۲۴۵۴۳۸۰۴ ارسال کنند.

همایش علم و امنیت ساعت ۱۰:۳۰ صبح ‌یک‌شنبه دهم بهمن‌ ‌در محل مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی (سالن حکمت) برپا می‌شود.