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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۲۳

اولین همایش علم و امنیت برگزار می شود

اولین همایش علم و امنیت برگزار می شود

به منظور معرفی سیستم امنیتی هوشمند "والعصر" همایش یک روزه علم و امنیت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش علمی یک روزه علم و امنیت از سیستم امنیتی هوشمند "والعصر" که به تازگی توسط جمعی از پژوهشگران جوان داخلی طراحی و ساخته شده است؛ رونمایی می‌شود.

در همایش یاد شده که از تعدادی از مسئولان لشکری و کشوری، محققان، اساتید دانشگاهی و برخی از مدیران شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در حوزه تجهیزات امنیتی نیز برای شرکت در آن دعوت شده است؛ علاقمندان به حوزه مربوطه می‌توانند مقالات و یا برنامه‌های حضور خود را حداکثر تا تاریخ ششم بهمن‌ جاری به دبیرخانه همایش از طریق تماس با شماره تلفن‌های ۲۲۹۰۲۳۴۹و ۰۹۱۲۴۵۴۳۸۰۴ ارسال کنند.

همایش علم و امنیت ساعت ۱۰:۳۰ صبح ‌یک‌شنبه دهم بهمن‌ ‌در محل مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی (سالن حکمت) برپا می‌شود.

کد مطلب 3885435

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    نظرات

    • مرتضی IR ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
      0 0
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      ایشاالله این همایش ها خروجی داشته باشه که شبیه پلاسکو بدبخت نشیم
    • سلامی IR ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
      0 0
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      ادرس ایمیل برای ارسال مقاله وجود داره ؟
    • مطلع IR ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
      0 0
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      لطفا به گوش مسئولین برسونید که تشریف بیارند و تکرار پلاسکو رو جاهای دیگه نداشته باشیم.
    • برجسته IR ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
      0 0
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      حضور برای عموم ازاده؟
    • مهرپناه IR ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
      0 0
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      همه میتونن شرکت کنن؟؟

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