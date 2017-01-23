سعید جنامی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه انقلاب اسلامی دارای ماهیت فرهنگی است و امروز بر طبق فرامین‌ مقام معظم رهبری باید اقدامات فرهنگی در سطح جامعه بیش‌از پیش گسترش یابد، گفت: در سال جاری با برنامه‌ریزی صورت گرفته بیش از هفت برنامه فرهنگی هنری توسط انجمن‌ها، موسسات و کانون‌های فرهنگی و هنری در شادگان به اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: اجرای نمایش عربی طنز (یومیات خمیس و جمعه)، شب شعر عربی در کانون فرهنگی هنری نورالمبین واقع در دارخوین، نشست بصیرتی (انقلاب و ولایت فقیه) کانون فرهنگی هنری ابوالفضل واقع در روستای آلبوبالد، برگزاری کارگاه نقاشی با موضوع انقلاب و شهدا توسط انجمن هنرهای تجسمی، برگزاری جنگ انقلاب با همکاری شهرداری در تالار ابن سکیت و با پخش از شبکه استانی، نشست بصیرتی (نسل سوم و انقلاب اسلامی ) توسط کانون انصار واقع در حسینیه عباسیه و انس با قرآن کریم توسط کانون فرهنگی هنری محب اهل بیت واقع در مسجد حاج منصوراز جمله این برنامه ها است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شادگان ضمن بیان اینکه امیدواریم با همکاری دستگاه های اجرایی و فرهنگی بتوانیم برنامه های تعیین شده در دهه فجر را به نحو شایسته برگزار کنیم، گفت: ۱۲تا ۲۲ بهمن ماه در تقویم جمهوری اسلامی روزهای ماندگار و جاودان تاریخ است و اگر ژرف بنگریم این انقلاب از مسیر لاله های می گذرد که همه افراد جامعه باید برای پاسداشت آن کوشا باشند.

جنامی درپایان همچنین از برگزاری برنامه‌های متنوع در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان هم خبر داد و گفت: دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شادگان هم به مناسبت گرامیداشت دهه فجر، برنامه‌های مختلف در نظر گرفته است که در همه مناطق شهری و روستایی برگزار خواهد شد.