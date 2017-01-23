اجرای ۳۰۰ پروژه بهداشتی درمانی در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله موسوی بهار ظهر دوشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان همدان که در استانداری همدان برگزار شد، با اشاره به در دست اقدام بودن ۳۰۰ پروژه در حوزههای بهداشت و درمان استان همدان، اظهار داشت: عملیات ساخت بیمارستان شهرستانهای بهار و نهاوند تا پایان امسال به پایان میرسد.
موسویبهار با اشاره به مشکلات ناشی از پرداخت نشدن مطالبات دانشگاه از سوی سازمانهای بیمهگر گفت: این موضوع ما را در اداره بیمارستانها دچار مشکل کرده است.
وی با اشاره به اینکه طلب دانشگاه علوم پزشکی همدان از سازمان تأمین اجتماعی مبلغ ۸۰ میلیارد تومان است، یادآور شد: پرستاران این دانشگاه حدود ۸ ماه است که کارانه دریافت نکرده اند اما وظیفه خود را انجام میدهند.
موسویبهار با اشاره به ایجاد معاونت اجتماعی در دانشگاه و اجرای با قوت طرح تحول نظام سلامت، بیان کرد: بزرگترین پروژههای عمرانی در حوزههای بهداشت و درمان در حال ساخت است که ۸۰ درصد آنها تا پایان دولت یازدهم به پایان میرسند و بقیه نیز تا پایان سال ۹۶ افتتاح خواهند شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان از افتتاح ۲۷۰ پروژه در حوزه بهداشت و ۳۰ پروژه در حوزه درمان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۰۰ پروژه با بیش از ۳۰۰ هزار مترمربع در سطح استان در حال ساخت است که تعدادی از این پروژه طی ایام دهه فجر امسال بهرهبرداری میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه ساخت چهار پروژه بیمارستانی توسط راه و شهرسازی در حال انجام است، گفت: عملیات ساخت بیمارستانهای اکباتان همدان و تویسرکان نیز سال ۹۶ به پایان میرسد.
وی در خصوص وضع بیماری آنفلوانزا در فصل زمستان امسال در استان همدان اعلام کرد: این بیماری بدون درگیری اجتماعی و ایجاد جو روانی در استان همدان کنترل شده و از نظر معیارهای پزشکی برای بیماریابی و کنترل، اقدامات اثربخشی انجام شده است.
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