به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال و تولید، زمینه ساز جامعه‌ای امن است، تصریح کرد: امنیت سرمایه‌گذاری یکی از بنیادی‌ترین لازمه های فعالیت‌های اقتصادی است که دستگاه قضایی در تامین آن نقش زیادی دارد.

وی با اشاره به فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان البرز، گفت: همواره یکی از سیاست‌های این کمیته حمایت همه جانبه از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی بوده تا فعالان اقتصادی در فضایی امن به فعالیت ادامه دهند.

فاضلیان با تقدیر از فعالان اقتصادی استان که توانسته‌اند به‌رغم شرایط سخت اقتصادی، صنعت را سرپا نگه دارند، گفت: دستگاه قضایی این آمادگی را دارد تا برای انجام رسالت خود و کاهش فشار بر فعالان عرصه تولید، حمایت خود را داشته باشد و به حل مشکلات در سریعترین زمان کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین اولویت استان البرز، تقویت بخش صنعت است تا زمینه برای پیشرفت و توسعه پایدار استان فراهم باشد، ابراز امیدواری کرد که با همدلی همه دستگاه‌های متولی، شرایط مساعدتری در استان ایجاد شود.

فاضلیان گلایه هایی که در اظهارات فعالان صنعتی در مورد عدم حمایت دولت مطرح شد را بخشی از مشکلات فعالان عرصه تولید دانست که اراده مستحکم فعالان به مبارزه با آن رفته است و تصریح کرد: استان البرز با توجه به پتانسیل های موجود، آینده روشنی پیش روی خود دارد و دستگاه قضایی نیز پابه پای فعالان عرصه تولید و صنعت، تلاش خواهد کرد موانع، اراده پولادین سرمایه گذاران را سست نکند.

وی اضافه کرد: تولید کننده نباید دغدغه‌ای جز تولید داشته باشد؛ بخشی از مشکلات تولیدکنندگان در حوزه قوانین و بخشنامه‌هاست که باید تسهیل و به روز شوند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با انتقاد از نبود برنامه مدون در دستگاه‌های اجرایی برای حل معضل بیکاری جوانان، گفت: امروز امر به معروفی بالاتر از تولید نیست؛ متاسفانه با وجود جوانان تحصل کرده بیکار که به دغدغه اساسی خانواده‌های ایرانی تبدیل شده اند برنامه جامعی نیست و دستگاه‌های متولی دچار شعارزدگی هستند.