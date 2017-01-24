«ویولن تایتانیک» از تئاتر فجر نترسید/ تجربه بازیگری برای مخاطب

آرش عباسی درباره وضعیت اجرای نمایش «ویولن تایتانیک» که پیش از شروع سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرای عمومی خود را در سوله کارگاه دکور بنیاد رودکی آغاز کرد و بازخورد مخاطبان، به خبرنگار مهر گفت: طبیعی است که وقتی جشنواره بین المللی تئاتر فجر برگزار می شود، نگاه مطبوعات و منتقدان به سمت آثار این رویداد تئاتری جلب می شود ولی نمایش «ویولن تایتانیک» که تا قبل از آغاز جشنواره با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد، همچنان به اجرای خود ادامه می دهد و مخاطب دارد.

وی اظهار کرد: ما از اجرای نمایش در کنار برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر نترسیدیم و با وجود اینکه مخاطب حق انتخاب دارد و می تواند در سالن های تئاتری به تماشای نمایش بنشیند، سوله کارگاه دکور بنیاد رودکی را برای تماشای نمایش «ویولن تایتانیک» انتخاب می کند.

تهیه کننده «ویولن تایتانیک» افزود: ما قرار است تا ۱۲ بهمن ماه به اجرای عمومی این نمایش ادامه دهیم اما اگر استقبال مخاطبان همچنان ادامه داشته باشد، سعی می کنیم تا مدت زمان اجرای عمومی اثر را افزایش دهیم. حتی اگر حمایتی وجود داشته باشد تمایل داریم تا «ویولن تایتانیک» را در دیگر نقاط شهر تهران هم اجرا کنیم.

عباسی با بیان اینکه نمایش «ویولن تایتانیک» برای اجرا نیاز به سالن تئاتر ندارد، یادآور شد: این مزیت نمایش «ویولن تایتانیک» است و بدون اینکه برای تئاتر ایران مزاحمتی ایجاد کند، قادر است با حداقل امکانات در مکان های مختلف اجرا شود.

وی ادامه داد: خیلی تمایل داریم که نمایش «ویولن تایتانیک» را در نقاط مختلف اجرا کنیم ولی چون هزینه های تولید و اجرای این نمایش را به صورت خصوصی تأمین کرده ایم، بدون وجود حمایت این کار خیلی سخت است. به دلیل اینکه در این نمایش بازیگران افغانستانی هم حضور دارند با سفارت افغانستان رایزنی هایی را کرده ایم که در صورت وجود حمایت، «ویولن تایتانیک» را در این کشور به صحنه ببریم.

این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر با اشاره به جذابیت هایی که «ویولن تایتانیک» برای مخاطبان و علاقه مندان تئاتر دارد، گفت: در این نمایش مخاطبان، بازیگری را تجربه می کنند زیرا باید با بازیگران تعامل و همکاری داشته باشند.

نمایش «ویولن تایتانیک» به کارگردانی پیترو فلوریدیا و با حضور ۳۰ بازیگر تئاتر ایران و افغانستان، ساعت ۱۹ اجرا می شود.