به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بهرام نژاد ظهر دوشنبه در جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد دهه فجر لرستان در سخنانی با بیان اینکه باید آسیب ها و مشکلات موجود در برنامه های دهه فجر استان رفع شوند اظهار داشت: در این رابطه همه مسئولیت دارند و اعضای کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات دهه فجر باید پیش قدم شده و آسیب ها را شناسایی و برنامه ریزی برای رفع آنها داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه اعضای کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد دهه فجر افردی نخبه و کارشناس در این حوزه محسوب می شوند عنوان کرد: این افراد می توانند با فرهنگسازی و همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آسیب های برنامه های دهه فجر تاثیر گذار باشند.

مدیر کل حوزه استاندار لرستان بر ضرورت فعال سازی کانال اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد دهه فجر برای اطلاع رسانی برنامه های این ایام تاکید کرد و گفت: باید برنامه ریزی و اقدامات لازم برای کیفی سازی این کانال و توجه به محتوا در آن در دستور کار قرار گیرد.

بهرام نژاد همچنین به موضوع مردمی کردن برنامه ای دهه فجر در استان اشاره کرد و گفت: در این راستا برگزاری جشن های انقلاب در شهرستانهای مختلف استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه این جشن ها به شکلی متفاوت نسبت به سال های گذشته برگزار خواهند شد گفت: همچنین جشن انقلاب طی روز 21 بهمن ماه در مرکزاستان و همچنین شهرستان های مختلف استان برگزار می شود که حضور عموم مردم در آنها به صورت رایگان خواهد بود.

مدیر کل حوزه استاندار لرستان بیان داشت: این جشن در ورزشگاه تختی خرم آباد در تاریخ تعیین شده برگزار می شود.

بهران نژاد همچنین بر ضرورت انجام تبلیغات محیطی با یک وحدت رویه خاص در طراحی بنرها و تبلیغات تاکید کرد و گفت: همچنین استفاده از ظرفیت خبرگزاری ها در بعد اطلاع رسانی برنامه های دهه فجر باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین از تجلیل از خبرنگاران فعال در ایام دهه فجر خبر داد و بیان داشت: در این راستا باید برای برگزاری رچه بتر برنامه های دهه فجر همه دستگاههای اجرایی همکاری لازم را داشته باشد.