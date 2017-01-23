ثبت دومین پیروزی برای تیم ایران با غلبه بر هند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزش های معلولان، ملی پوشان ایرانی در چهار کوارتر این دیدار پیروز این میدان بودند و با نتایج ۳۱ بر ۲، ۵۱ بر ۷، ۶۹ بر ۷ و ۸۹ بر۷ تیم هند را قاطعانه پشت سر گذاشتند.

نمایندگان کشورمان صبح امروز و در اولین دیدارنیز مقابل تیم میزبان، تایلند به برتری دست یافتند.

سومین دیدار تیم ایران فردا، سه شنبه، ۵ بهمن ماه، ساعت ۱۱:۳۰ به وقت محلی بانکوک مقابل تیم استرالیا برگزار خواهد شد.

این مسابقات برای کسب سهمیه ی رقابت های قهرمانی جوانان جهان که سال آینده به میزبانی کانادا برگزار می شود در حال جریان است و از تیم های حاضر، سه تیم برتر مجوز حضور در این مسابقات را کسب خواهند کرد.

ایران، هند، ژاپن، تایلند، چین و استرالیا، شش تیم حاضر در این مسابقات هستند و این رقابت ها تا روز شنبه، ۹ بهمن ماه در بانکوک برپاست.

تیم ملی بسکتبال باویلچر ایران با ترکیب امیررضا احمدی(ایلام)، مهدی مظلوم(مازندران)، مهدی ماندگار(هرمزگان)، علی کریمی(اصفهان)، مجتبی کمالی(فارس)، محمد سیاری، همایون عسگری، مهدی عباسی (مرکزی)، پیمان میزان، حسنعلی کعبی، سیدمهدی موسوی (تهران)، رضا عیوضی(قم) با سرمربی گری حسن پالار در این رویداد ورزشی حضور یافته است.

مسعود فلاح به عنوان مربی، حبیب خمجانی به عنوان نماینده فنی در این اعزام همراه با ملی پوشان هستند و سرپرستی کاروان نیز بر عهده ی امیر ماندگار فرد است.