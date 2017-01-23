بسته شدن فرودگاه صنعا بر وضعیت انسانی یمن تاثیر زیادی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «اسماعیل ولدالشیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن صنعا پایتخت یمن را ترک کرد.

اسماعیل ولدالشیخ پیش از خروج از صنعا تاکید کرد: با رهبران کنگره ملی یمن و انصارالله دیدار و درباره آتش بس در یمن رایزنی کردیم؛ در حال حاضر توپ در زمین نخبگان سیاسی هر دو طرف است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: جلوگیری از نشستن و یا پرواز هواپیماها در فرودگاه صنعا، به شدت بر روی وضعیت انسانی در یمن تاثیر گذاشته است. ما بازگشایی فرودگاه صنعا در سریع ترین زمان ممکن را خواستار هستیم.

نماینده سازمان ملل در امور یمن افزود: سازمان ملل دولت «احمد بن دغر» (نخست‌وزیر در تبعید دولت مستعفی یمن) را به رسمیت می شناسد و این موضوع آشکار و روشن است و روشن نیز خواهد ماند.

«احمد بن دغر» مهر ماه همراه هفت وزیر، پس از ورد به عدن گفت: بازگشتش «نهایی» است. دولت مستعفی یمن، شهر بندی عدن را به عنوان پایتخت موقت خود برگزیده است.

در حالی که سازمان ملل ادعا می‌کند دولت مستعفی یمن را دولت قانونی یمن می‌داند، در اقدامی به صورت ضمنی به قانونی بودن دولت نجات ملی اعتراف کرد. «هشام شرف عبدالله» وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن اخیرا رونوشت استوار نامه نماینده سازمان ملل در صنعا را دریافت کرد؛ ارائه استوارنامه نماینده مقیم برنامه غذا و دارو سازمان ملل به وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن به معنای به رسمیت شناختن این دولت در سطح بین المللی است.

در همین راستا شبکه خبری «راشا تودی»، گزارش داد این اقدام سازمان ملل نشان دهنده دوگانگی در مواضع این موسسه در قبال یمن است که از سویی دولت مستعفی را دولت قانونی یمن می‌داند و از سوی دیگر با دولت نجات ملی تعامل دارد.

ائتلاف سعودی، با هدف بازگرداندن قدرت به عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهور مستعفی این کشور و تضعیف جنبش مردمی انصارالله، حملات مرگبار خود به کشور فقیر یمن را از اوایل فروردین ماه سال ۱۳۹۴ ، آغاز کرد. در این حملات تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر جان باخته‌اند. هادی تاکنون هیچ پیشنهادی برای بازگشت قریب‌الوقوع به یمن ارائه نکرده است.