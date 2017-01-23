بیماری آنفلوانزا در استان همدان کنترل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین امیری ظهر دوشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان همدان که در استانداری همدان برگزارشد، عملکرد استان همدان در کنترل شیوع آنفلوانزا را موفقیتآمیز ارزیابی کرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: بیماری آنفلوانزا بدون ایجاد جو روانی در استان همدان کنترل شده است.
جلالالدین امیری یادآور شد: در حال حاضر موضوع بیماریهای غیرواگیر در اولویت اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد زیرا سن بروز بیماریهای غیرواگیر و مرگ و میر زودرس کاهش یافته و این موضوع، بار مالی دولت را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه مصرف دخانیات در استان همدان بالاست به ذکر مطالبی در مورد اهمیت پیشگیری از دیابت و چاقی، دسترسی جامعه به داروها و مشاوره برای پیشگیری از بیماریها به عنوان اولویتهای نظام سلامت پرداخت و گفت: بیماریهای غیر واگیر قابل درمان نبوده و با یک دوره درمانی بیماری خوب نمیشود بنابراین مراقبت از خود قبل از ابتلا به بیماری ضروری است.
امیری از انعقاد سه تفاهمنامه از سوی وزارت بهداشت با سایر وزارتخانهها طی امسال خبر داد و افزود: با وزارت راه و شهرسازی با هدف ایمنی راهها و بافتهای فرسوده، با وزارت آموزش و پرورش در راستای آموزش خودمراقبتی و با وزارت جهاد کشاورزی به منظور کاهش مصرف سموم در تولیدات زراعی انعقاد نامه منعقد شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین بر همکاری برای عدم استفاده از فاضلاب برای آبیاری زمینهای کشاورزی با کمک سازمان جهاد کشاورزی تاکید کرد.
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