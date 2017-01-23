قاچاق طلا پولشویی را به دنبال دارد/ مسئولان برخورد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، سید حسن حسینی شاهرودی با اشاره به قاچاق طلا در کشور افزود: مشخص نیست که ورود طلا به کشور از چه مسیری و چگونه انجام می‌شود و آیا این ورود هدایت‌شده است و یا از مسیر قاچاق کالا و ارز صورت می‌گیرد.

وی افزود: شاید برخی افراد این استنباط را داشته باشند که واردات طلا به کشور همچون ارز، ورود سرمایه است اما این‌گونه نیست و شاید ورود طلا به کشور از طریق غیرقانونی و قاچاق پول‌شویی تلقی شود.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به دنبال شفاف‌سازی پولی و مالی و ارزی بازار خود در کشور هستیم، باید بدانیم که هر نوع قاچاق به داخل کشور می‌تواند در بازار پولی و مالی و بازار اقتصادی اخلال ایجاد کند؛ ازاین‌رو، باید منشاء این پول ها مشخص شود.

حسینی شاهرودی در ادامه خاطرنشان کرد:بسیاری از دولتمردان به خصوص افرادی که در حوزه اقتصادی هستند نباید از واردات کالاها و فلزات گرانبهایی همچون طلا به کشور خوشحال باشند؛ چراکه این واردات در بازار نابسامانی و بی ثباتی ایجاد می کند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبیعتا از مسیر و مجاری قانونی امکان انتقال ارز و طلا به کشور وجود دارد، اما اینکه این کالاها از مسیر غیرقانونی وارد شود؛ به طور قطع و یقین منجر به اخلال در بازار خواهد شد که به دنبال آن پولشویی و عدم شفافیت مالی بوجود آورده و خسارات جبران ناپذیر به اقتصاد ما وارد خواهد کرد.