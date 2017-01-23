دادستان ها از ایمن سازی ساختمان های فرسوده حمایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با تسلیت شهادت جمعی از آتش نشانان قهرمان در جریان حادثه پلاسکو تصریح کرد: انشاالله روح آتش نشانانی که با مجاهدت و ایثار در این حادثه به شهادت رسیدند با ارواح طیبه شهدا و ائمه اطهار(ع) محشور شود و برای بازماندگان آنان نیز از درگاه خداوند صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می کنیم.

رئیس دستگاه قضایی از قدرشناسی مردم نسبت به شهدای آتش نشان در حادثه اخیر نیز تقدیر کرد و با بیان اینکه وقوع این حادثه درس بزرگی برای همه دستگاهها است افزود: تمامی نهادهای حاکمیتی، اعم از قضایی، اجرایی و تقنینی باید به نحوی در جهت بهبود وضعیت ایمن سازی بناهای تجاری و مسکونی همکاری کنند و در این راستا همکاری مردم نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی صرفا در چارچوب قوانین و مقررات می تواند عمل کند اظهار کرد: اینکه برخی تصور می کنند با پلمپ یک ساختمان همه مشکلات حل می شود، تصور اشتباهی است. قطعاً راه حل معضل غیر ایمن بودن ساختمان ها بستن راه کسب و کار مردم نیست. ایمن سازی، لوازم و راه های گوناگونی دارد و لازم است همه دستگاه ها با همکاری یکدیگر و مردم و بدون فرافکنی و سیاست کاری، اجرایی شدن برنامه های مربوط به ایمن سازی ساختمان های مسکونی و تجاری را دنبال کنند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه، بر لزوم هماهنگی دستگاه ها برای ایمن سازی بناها تاکید و از تلاش های شبانه روزی همه دستگاه های دخیل در عملیات آواربرداری و امداد و نجات در ساختمان پلاسکو اعم از آتش نشانی، شهرداری و نیروهای نظامی و انتظامی و اورژانس و نیز دادستان محترم تهران و عوامل دادستانی تقدیر کرد.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین از دادستان های سراسر کشور خواست که در چارچوب قوانین و مقررات، از ایمن سازی ساختمان های مسکونی و تجاری در کلان شهرها، شهرستان ها و حتی روستاها به صورت جدی حمایت کنند و به اجرایی شدن مصوبات مراجع ذیربط کمک کنند.

در قضاوت ترامپ نباید عجله کرد

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شروع کار دولت جدید آمریکا از اول بهمن ماه، تصریح کرد: در ارزیابی و قضاوت نسبت به آقای ترامپ و دولتش نباید تعجیل کرد زیرا ابتدا باید نحوه رفتار وی در داخل کشورش و در سطح بین المللی مشاهده شود، منتهی اظهاراتی در همین ابتدای کار داشته است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: برخی از اظهارات آقای ترامپ رنگ و بوی نژادپرستانه دارد و موجب جریحه دار شدن احساسات بسیاری حتی در داخل آمریکا شده است. از آن مهمتر، دامن زدن به «اسلام هراسی» است. گرچه همیشه تلاش می کند که ظاهراً نسبت به کل اسلام موضع گیری نکند اما همین به کار بردن عبارت «تروریسم اسلامی» نیز بسیار حائز اهمیت است و به نوعی حاکی از اسلام هراسی است.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: تروریسم اسلامی علاوه بر اینکه اصطلاح نامربوطی است، دقیقاً زاییده و دست پرورده خود غرب است؛ چنانکه این واقعیت را آقای ترامپ در رقابت های انتخاباتی به رقیب خود می گفت که داعش را شما خلق کردید.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه داعش و سلفی گری افراطی هیچ ربطی به اسلام ندارد، به ترامپ توصیه کرد که مراقب عوارض و عواقب اظهارات خود باشد زیرا سیاست های اسلام هراسانه غرب و آمریکا از سوی مسلمانان این کشورها و سایر مسلمانان جهان بدون واکنش نخواهد ماند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ملت عزیز ایران، مقتدر و عزتمند است و بی توجهی به کرامت انسانی و اسلامی این ملت، سرنوشت پیشینیان را متوجه سردمداران غرب خواهد کرد، افزود: جمهوری اسلامی عزت ملی و دینی خود را با هیچ چیز عوض نخواهد کرد. گاهی دولتمردان آمریکا و سایر کشورهای غربی تلقی اشتباهی از ملت ایران دارند و متاسفانه برخی افراد در داخل نیز خواسته یا ناخواسته، علائم اشتباهی برای آنان ارسال می کنند! هیچ کس منکر وجود اختلاف سلیقه در کشور نیست اما بدانند همه جریان ها در حراست از امنیت ملی و مقابله با دشمن، نه تنها هیچ گونه اختلافی ندارند بلکه با یکدیگر متحد هستند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه هیچ گونه اختلافی در مورد منافع ملی در کشور وجود ندارد، به نزدیکی ترامپ به رژیم صهیونیستی اشاره کرد وگفت: به نظر می رسد که نزدیکی دولت های آمریکا به رژیم صهیونیستی عامل مشترک همه روسای جمهور این کشور است. این نشان می دهد که گرچه این روسای جمهور در دوران رقابت های انتخاباتی حرف هایی می زنند اما پس از به قدرت رسیدن، به شکل دیگری عمل می کنند و قدرت مانور چندانی ندارند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: رئیس جدید دولت آمریکا هنوز به قدرت نرسیده تماس با رژیم صهیونیستی و طرح تهدید منطقه‌ای ایران را دنبال می کند که البته این امر قابل پیش بینی بود اما همه باید بدانیم که ظاهراً سیاست ها در آمریکا با تغییر دولت ها دستخوش دگرگونی نمی شود.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود در آستانه قیام تاریخی مردم آمل، یاد و خاطره دفاع قهرمانانه مردم آمل در حماسه ۶ بهمن سال ۱۳۶۰ را گرامی داشت و با تحلیل این واقعه تاریخی گفت: در سال ۶۰ و در بحبوحه سالهای پس از انقلاب و تلاش های مذبوحانه دشمنان خارجی در خلق گروهک های الحادی و کمونیستی، تبلیغ می کردند که استان های شمالی ایران با نظام جمهوری اسلامی مخالفند. بر همین اساس تصمیم داشتند که ابتدا آمل و استان های شمالی را فتح کنند و سپس به طرف پایتخت حرکت کنند. اما مردم شریف آمل با سنگربندی شهر، دفاع جانانه و قهرمانانه ای از نظام جمهوری اسلامی کردند و این گروهک ها را از بین بردند.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: دفاع قهرمانانه مردم آمل، درس بزرگی به ضد انقلاب و کشورهایی داد که چشم طمع به ایران داشتند. آن روز یک شهر این حماسه را آفرید، حماسه‌ای که در تاریخ این مرز و بوم جاودانه شد و امروز نیز تمام کشور مقتدرتر و علاقمند تر به نظام، از انقلاب اسلامی دفاع می کنند و آن را بیمه خواهند کرد. دشمن نیز باید بداند که توانایی مقابله با مردمی که به انقلاب خود عشق می ورزند را نخواهد داشت.

رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه این حادثه مهم در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار شد، تصریح کرد: امام راحل (ره) هم در سخنان خود و هم در وصیت نامه الهی شان از این حماسه تقدیر کردند و جا دارد ما هم با درود به ارواح طیبه قریب به ۴۰ شهید حماسه ۶ بهمن، علو درجات این شهدا را از درگاه الهی مسئلت نماییم.

بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون پیش نویس آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسه امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از این آیین نامه به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.