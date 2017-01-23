کمربند حفاظتی۳۰کیلومتری در مناطق بحرانی وجنگلی زنجان اجرامی شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از منابع طبیعی استان زنجان، جلیل سلطان نژاد افزود: با هدف تثبیت مالکیت و کاداستر اراضی ملی و موات ۱۱ هزار و ۷۳۳ هکتار از مجموع ۱۸۳ هزار و ۴۳۶ هکتار حجم عملیات مصوب استان انجام گرفته است.

وی تهیه نقشه سنواتی استعدادیابی منابع طبیعی و (تخصیص) و تلاش برای اخذ حقوق دولتی به میزان ۳۱ هزار هکتار ، تعیین تکلیف پرونده های اراضی اختلافی ۳ فقره پرونده ، تکمیل بانک اطلاعات جامع زمین به تعداد۹۰۰ پلاک و نیز امسال در بخش توسعه حفاظت مشارکتی از مجموع ۱۵۰ هزار هکتار عملیات مصوب تنها ۲ هزار و نهصد هکتار عملیات کاری انجام گرفته است.