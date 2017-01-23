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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان:

کمربند حفاظتی۳۰کیلومتری در مناطق بحرانی وجنگلی زنجان اجرامی شود

کمربند حفاظتی۳۰کیلومتری در مناطق بحرانی وجنگلی زنجان اجرامی شود

زنجان-معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: امسال اجرای کمربند حفاظتی در مناطق بحرانی و جنگلی به میزان۳۰ کیلومتر اجراء شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از منابع طبیعی استان زنجان، جلیل سلطان نژاد افزود: با هدف تثبیت مالکیت و کاداستر اراضی ملی و موات ۱۱ هزار و  ۷۳۳ هکتار از مجموع ۱۸۳ هزار و  ۴۳۶ هکتار حجم عملیات مصوب استان انجام گرفته است.

وی تهیه نقشه سنواتی استعدادیابی منابع طبیعی و (تخصیص) و تلاش برای اخذ حقوق دولتی به میزان ۳۱ هزار هکتار ، تعیین تکلیف پرونده های  اراضی اختلافی ۳ فقره پرونده ، تکمیل بانک اطلاعات جامع زمین به تعداد۹۰۰ پلاک و نیز امسال در بخش توسعه حفاظت مشارکتی از مجموع ۱۵۰ هزار هکتار عملیات مصوب تنها ۲ هزار و نهصد هکتار عملیات کاری انجام گرفته است.

کد مطلب 3885471

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