ترکیه خواستار استرداد گولن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «نعمان کورتولموش» معاون نخست وزیر ترکیه امروز پس از نشست کابینه در جمع خبرنگاران گفت: از دولت ترامپ می خواهیم که در دیدگاه خود در خصوص تقویت مجدد روابط ترکیه و آمریکا در دو مورد تجدید نظر کند. یکی از آنها استرداد گولن سرکرده یک باند که در شب ۱۵ جولای علیه تمام مردم مرتکب جرم شده است بوده و دیگری نیز خاتمه دادن به حمایت از پ.ی.د است.

وی افزود: در دوره ترامپ درخواست استرداد فتح لله گولن، سرکرده فتو را بار دیگر ارایه خواهیم کرد. هدف مان مداخله به امور قضایی آمریکا نیست بلکه خواستار نشان دادن نیت دولت جدید آمریکا در این زمینه هستیم. مسئول اصلی این است که آیا آمریکا یک سرکرده یک باند را به ترکیه ۸۰ میلیونی ترجیح خواهد داد؟ ما در چارچوب دوستی و هم پیمانی با این کشور درخواست مذکورمان را در هر مقطعی ابراز خواهیم کرد. امیدوار نتیجه گیری هستیم.

او گفت: با روی کار آمدن آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا٬ آغاز خط مشی جدید و نقشه راهی نو در سیاست جهانی و خاورمیانه این کشور قابل مشاهده و درک است. امیدواریم دولت جدید آمریکا چشم اندازی مبتنی بر حفظ صلح در خاورمیانه را دارا بوده و همچنین ابتکار عملی نو برای برداشتن گام های لازم در راستای تضمین و تامین صلح پایدار در جهان داشته باشد. در این زمینه، امیدواریم که اشتباهات صورت گرفته در روابط ایالات متحده با ترکیه به ویژه در دوره دولت سابق این آمریکا تکرار نشود.

وی درباره مذاکرات جاری در آستانه گفت که پیش بینی ترکیه از این مذاکرات ایجاد بسترهای لازم برای راه حلی منصفانه و دائمی برای صلح در سوریه است.

البته وی در ادامه افزود که نمی توان با توجه به بحران حدودِ ۶ ساله در سوریه انتطار داشت تا راه حلی فوری برای آن پیدا شود.