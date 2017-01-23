آبادان میزبان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور شد

میلاد قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از قهرمانی تیم کشتی آبادان در مسابقات کشتی قهرمانی استان خوزستان، آبادان به عنوان میزبان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور گروه «ج» شد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده با فدراسیون کشتی این دوره از مسابقات در روزهای ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه جاری برگزار می شود.

قلاوند از استانهای خوزستان، کرمان، اصفهان، بوشهر، چهار محال و بختیاری، خراسان جنوبی، زنجان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، یزد و سیستان و بلوچستان به عنوان تیمهای حاضر در این دوره از مسابقات نام برد.

نایب رئیس هیئت کشتی آبادان اظهار کرد: تیم منتخب خوزستان که متشکل از کشتی گیران آبادانی است با حمایت شهرداری در مسابقات حاضر می شوند.

قلاوند تصریح کرد: همچنین به منظور پشتوانه سازی برای کشتی آبادان، تیم کشتی نونهالان شهرستان نیز به طور غیر رسمی چند مسابقه تیم به تیم را برگزار می کنند تا با قرار گرفتن در شرایط مسابقات بتوانند از این میزبانی بهره لازم را ببرند.

به گفته وی در زمان حاضر کشتی گیران تیم آبادان در حال انجام تمرینات خوب و شادابی برای آماده سازی خود برای حضور در مسابقات هستند.