۳۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی سمنان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مونسان عصر دوشنبه در دهمین نشست کمیسیون هماهنگی مدیران بانک های استان سمنان با بیان اینکه تعداد دو هزار و ۵۴۹ فقره پرونده واحدهای تولیدی استان برای دریافت تسهیلات رونق تولید به بانک‌ها معرفی‌شده است، ابراز داشت: ۱۰۹ واحد تولیدی کشاورزی در حال اخذ تسهیلات رونق تولید هستند.

وی افزود: ۳۵۵ متقاضی اخذ تسهیلات رونق تولید در بخش کشاورزی استان سمنان نیز در مراحل نهائی برای تکمیل پرونده بانکی خود مراجعه نکرده‌اند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان سمنان از مجموع پرونده‌های بررسی و تأییدشده اخذ تسهیلات رونق تولید در بخش کشاورزی استان ۳۲۲ متقاضی نیز از اخذ این تسهیلات انصراف خود را اعلام کرده‌اند، ابراز داشت: عملکرد بانک ها در ارائه تسهیلات به رونق تولید کمک شایانی خواهد کرد.

مونسان در ادامه تصریح کرد: یک‌سوم از ۶۶ واحد تولیدی تملیکی تولیدی استان سمنان از سوی بانک‌ها برای فعالیت مجدد اقدام کردند که با فعالیت مجدد ۲۲ واحد تولیدی ۱۲۶ فرصت جدید شغلی در استان ایجاد شد.

وی افزود: ۲۲ واحد تولیدی از ابتدای سال جاری بیش از یک هزار و ۲۱۸ میلیارد ریال تسهیلات از بانک‌های استان سمنان اخذ کردند که از این میزان به ۱۵ هزار و ۹۵۵ متقاضی تسهیلات پرداخت‌شده است.