برگزاری ۲۶۰ یادواره شهید در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان وحید خادمی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون از ۳۰۰ یادواره شهید برنامهریزی شده برای امسال ۲۶۰ یادواره شهید توسط این نهاد و دیگر اقشار بسیج در سطح استان برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه به مناسب گرامیداشت ایام دهه فجر نیز ۱۲ یادواره شهید در استان برگزار میشود افزود: عمده یادوارههای باقی مانده، یادوارههای پایگاهی و بسیج محلات است که تا پایان سال توسط اقشار مختلف بسیج و با حضور گسترده مردم برگزار میشود.
مسئول حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه انصارالحسین(ع) درباره دیگر برنامههای این نهاد عنوان کرد: از ابتدای امسال ۳۰۰ ساعت مصاحبه با فرماندهان گردانها، گروهانها و پیشکسوتان دفاع مقدس تهیه شده که پس از اتمام این مرحله، فرآیند پیادهسازی آن انجام میشود.
نظر شما