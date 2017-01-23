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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۶

برگزاری ۲۶۰ یادواره شهید در استان همدان

برگزاری ۲۶۰ یادواره شهید در استان همدان

همدان - مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج سپاه استان همدان گفت: امسال ۲۶۰ یادواره شهید در استان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان وحید خادمی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون از ۳۰۰ یادواره شهید برنامه‌ریزی شده برای امسال ۲۶۰ یادواره شهید توسط این نهاد و دیگر اقشار بسیج در سطح استان برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه به مناسب گرامیداشت ایام دهه فجر نیز ۱۲ یادواره شهید در استان برگزار می‌شود افزود: عمده یادواره‌های باقی مانده، یادواره‌های پایگاهی و بسیج محلات است که تا پایان سال توسط اقشار مختلف بسیج و با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود.

مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه انصارالحسین(ع) درباره دیگر برنامه‌های این نهاد عنوان کرد: از ابتدای امسال ۳۰۰ ساعت مصاحبه با فرماندهان گردان‌ها، گروهان‌ها و پیشکسوتان دفاع مقدس تهیه شده که پس از اتمام این مرحله، فرآیند پیاده‌سازی آن انجام می‌شود.

کد مطلب 3885480

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