۱.۶ میلیارد تومان برای بهسازی معابر روستایی دامغان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی بعدازظهر دوشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات روستای جزن از توابع بخش مرکزی دامغان بابیان اینکه سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان سمنان برای دامغان ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که برای ۱۷۱ طرح در نظر گرفتهشده، ابراز داشت: تاکنون ۵۰ درصد این میزان اعتبار اختصاصیافته و مابقی آن در دست پیگیری است.
وی با بیان اینکه از مجموع چهار هزار و ۴۰۰تن سهمیه قیر رایگان استان سمنان، دو هزار و ۱۰۰تن مختص به دامغان است، افزود: رسیدگی و آبادانی روستاها از اولویتها و برنامههای خدمترسانی است و این موضوع باید در دستور کار مسئولان دستگاههای اجرایی باشد که در این راستا برای آسفالت تمام روستاهای شهرستان قیر رایگان توزیع میشود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: مهمترین مشکل این شهرستان پس از اشتغال و بیکاری موضوع کمبود آب آشامیدنی در روستاها است که اولویت اصلی تأمین آب شرب، توسعه کشاورزی، عمران و آبادانی روستاها محسوب میشود.
حسن بیگی به میزان بارندگی در دامغان اشاره کرد و افزود: میزان بارندگی سال گذشته ۶۰ میلیمتر بوده و در حال حاضر ۳۵ روستا با کمبود آب مواجه هستند.
در این نشست همچنین واگذاری ۶۰۰ مترمربع زمین برای ساخت خانه بهداشت، آسفالت خیابانها روستا، ساماندهی غار شیر بند و جاده دسترسی به آن و ساماندهی زیرساختهای لازم برای توسعه خطوط تلفن تصمیمگیری شد.
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