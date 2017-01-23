توجه بیشتر به بافت فرسوده شیراز اولویت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شعرا بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به حادثه پلاسکو، گفت: حوادث نظیر این بکرات به وقوع پیوسته و جان بیگناهان زیادی را گرفته و بعداً هم پیشگیری از اتفاقات بعدی به فراموشی سپرده شده است.

وی ادامه داد: در همین شیراز ما سال هاست بحث بافت فرسوده و تاریخی شیراز و حوادثی که در کمین این بافت قدیمی است، نقل محافل مختلف شهری و کشوری است و هنوز هم هیچ کس یک نسخه واحدی برای درمان دردهای این بافت ارائه نکرده و این خطر همچنان بر سر این بافت کمتر برخوردار شهر سایه افکنده تا جایی که به گفته بسیاری از کارشناسان شاید با یک زلزله کوچک فاجعه ای بزرگ در این بافت رخ دهد و دیگر در آن زمان انگشت ندامت به دندان گزیدن فایده ای نخواهد داشت.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: مدیر بحران و پدافند غیر عامل شهرداری شیراز با هشدار در خصوص خطراتی که به ویژه بافت تاریخی و فرهنگی بخشی از بافت حاشیه ای و الحاقی شهر را تهدید می کند.

شعرا تاکید کرد: نوسازی و احیا بافت ناکارآمد شیراز طی سال های گذشته با موانع و مشکلات بسیاری با اختلال مواجه شده، بافت فرسوده شیراز و سکونتگاه های غیر رسمی با بیش از ۳۵ درصد جمعیت شهر حدود یک هزار و ۷۰۰ هکتار از مساحت شهرستان شیراز را تشکیل می دهد که ۳۶۰ هکتارفرسوده معادل ۲۱ درصد از مساحت بافت فرسوده را نیز بافت تاریخی و فرهنگی تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: سیاست ها و راهکارهایی مانند اعطای وام های کم بهره مسکن به ساکنین این بافت ها برای نوسازی مسکن های خود، بخشش عوارض نوسازی، اعطای امتیاز های ویژه برای سرمایه گزاری تجاری و اقتصادی بخش های خصوصی و... اتخاذ شده که طی این مدت به رغم پیش بینی این سیاست ها تغییرات چندانی در روند توسعه و نوسازی و توانمندسازی این بخش ناکارآمد شهری انجام شده، مشکلاتی نظیر اعتبارات ناکافی، ناهماهنگی ارگان ها مرتبط با این بافت، خودداری بانک ها در پرداخت تسهیلات و وام های کم بهره و تعدد تصمیم گیری ها سبب شده که عملاً تغییر چندانی در ظاهر این قسمت از شهر به وجو نیاید و سالیانه بخش های بیشتری از شیراز نیز به علت فرسودگی به این بافت اضافه می شود.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: خطراتی که همواره جان مردم ساکن این منطقه را تهدید می کند نامقاوم بودن این منطقه در برابر حوادث طبیعی از جمله زلزله و سیل یا آتش سوزی بعلت اینکه منازل مسکونی این مناطق خشتی و گلی بوده و عمدتا مقاومت زیادی در برابر زلزله ندارند و ساکنین این بافت با وقوع زمین لرزه سه و هفت دهم ریشتری سالهای پیش در شیراز، خانه های خود را ترک کرده و ساعت ها را در کوچه ها سپری کردند.

شعرا تصریح کرد: تمامی مشکلاتی که بر سر راه توسعه و نوسازی بافت فرسوده شیراز قرار دارد سبب شده که این بافت همچنان به شکل منطقه ای محروم باقی مانده وبه رغم تلاش های انجام شده برای رفع محرومیت از راه های مختلف از جمله سرمایه گذاری بخش خصوصی همچنان این منطقه از نظر دریافت خدمات متنوع شهری مانند فاضلاب های خانگی، برق و گازرسانی، جمع آوری آبهای سطحی و زباله دچار مشکل بوده و بدین ترتیب اکثر این مناطق از حداقل خدمات محروم می باشند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر طرح های بسیاری برای نوسازی و احیا این منطقه تهیه شده اما همه این طرح ها به دلیل کمبود اعتبارات اجرایی نشده اند.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به وضعیت بازار وکیل نیز گفت: در خصوص وضعیت ایمنی بازار وکیل نیز و بحث کنترل بناها و اطفای حریق بهم ریختگی سیم برق، وجود انبارهای تجاری قابل بررسی است همچنین غیر از بنا های منطقه هشت ساختمان های خیابان های زند ، لطفعلی خان، قصردشت ، قاآنی ، مشیر و ... همگی فرسوده هستند از طرفی در بررسی انجام شده توسط معاونت اجرایی شهرداری بیش از ۲۳۴ ساختمان عمومی نوساز شهردارای نواقصی عمده هستند که هنوز برطرف نگردیده است.

وی ادامه داد: در چک لیست های ۱۰۰ موردی تنها ۷ مورد تأیید شده و تاکنون پایان کار نگرفته اند تغییر در بعضی کاربری ساختمان و عدم اجرای آرائ کمیسیون ماده صد تبدیل طبقات فوقانی آپارتمان های خیابان زند به انبار همگی در کمین یک فاجعه دیگر است .